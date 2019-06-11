Трамп посоветовал всем прочитать восхваляющую его автобиографию

Один из руководителей Trump Organization Джордж Сориал покинул компанию в 2017 году, чтобы сосредоточиться на этой книге. По его словам, одна из глав посвящена бывшему юристу Трампа Майклу Коэну. Дэмиен Бейтс — редактор и журналист одной из газет, связанных с Трампом. Книга появилась в продаже в США 11 июня, в стандартном бумажном варианте ее можно приобрести на сайте Amazon за 18,89 доллара (почти 1219 рублей). Аудиоверсия обойдется дороже: 29,99 доллара (почти 1935 рублей).





Согласно аннотации, в книге будет дано наиболее полное представление о личности одного из «самых непредсказуемых лидеров стран в мире». Также отмечено, что созданный журналистами образ Трампа как недисциплинированного, капризного, тщеславного и вспыльчивого политика не имеет с реальностью ничего общего.





В книге, как сообщается в аннотации, читатели получат ответ, почему Трамп пошел в президенты США, хотя для него это было финансово невыгодно, почему СМИ распространяют о нем ложные слухи и почему американский лидер на самом деле прекрасно понимает, что он делает, несмотря на общественное мнение. Впрочем, ответ в аннотации также присутствует: потому что Трамп хочет «снова сделать Америку великой».