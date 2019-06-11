Трамп посоветовал всем прочитать восхваляющую его автобиографию

Президент США Дональд Трамп посоветовал всем прочитать его новую автобиографию «Отличная сделка. Мои 10 лет битв и побед с Трампом» (The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump). По словам Трампа, авторы книги Джордж Сориал и Дэмиен Бейтс знают «его настоящего» и к тому же очень умны. Согласно аннотации к книге, Трамп в ней представлен как умный и проницательный стратег, которого недооценивают СМИ и общественность.
«Она [книга] замечательная. Она написана двумя людьми, которые очень умны и хорошо меня знают: Джорджем Сориалом и Дэмиеном Бейтсом, в отличие от книг, где автор и понятия не имел, кто я. Наслаждайтесь», — написал президент США в своем Twitter.
Один из руководителей Trump Organization Джордж Сориал покинул компанию в 2017 году, чтобы сосредоточиться на этой книге. По его словам, одна из глав посвящена бывшему юристу Трампа Майклу Коэну. Дэмиен Бейтс — редактор и журналист одной из газет, связанных с Трампом. Книга появилась в продаже в США 11 июня, в стандартном бумажном варианте ее можно приобрести на сайте Amazon за 18,89 доллара (почти 1219 рублей). Аудиоверсия обойдется дороже: 29,99 доллара (почти 1935 рублей).
Согласно аннотации, в книге будет дано наиболее полное представление о личности одного из «самых непредсказуемых лидеров стран в мире». Также отмечено, что созданный журналистами образ Трампа как недисциплинированного, капризного, тщеславного и вспыльчивого политика не имеет с реальностью ничего общего.
В книге, как сообщается в аннотации, читатели получат ответ, почему Трамп пошел в президенты США, хотя для него это было финансово невыгодно, почему СМИ распространяют о нем ложные слухи и почему американский лидер на самом деле прекрасно понимает, что он делает, несмотря на общественное мнение. Впрочем, ответ в аннотации также присутствует: потому что Трамп хочет «снова сделать Америку великой».