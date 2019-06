Трамп посоветовал всем прочитать восхваляющую его автобиографию

Президент США Дональд Трамп посоветовал всем прочитать его новую автобиографию «Отличная сделка. Мои 10 лет битв и побед с Трампом» (The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump). По словам Трампа, авторы книги Джордж Сориал и Дэмиен Бейтс знают «его настоящего» и к тому же очень умны. Согласно аннотации к книге, Трамп в ней представлен как умный и проницательный стратег, которого недооценивают СМИ и общественность.





«Она [книга] замечательная. Она написана двумя людьми, которые очень умны и хорошо меня знают: Джорджем Сориалом и Дэмиеном Бейтсом, в отличие от книг, где автор и понятия не имел, кто я. Наслаждайтесь», — написал президент США в своем Twitter.