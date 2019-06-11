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Трамп посоветовал всем прочитать восхваляющую его автобиографию
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Трамп посоветовал всем прочитать восхваляющую его автобиографию

По словам президента США, книга написана умными людьми, которые хорошо знают его личность

По словам президента США, книга написана умными людьми, которые хорошо знают его личность
Фото: © GLOBAL LOOK press / Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп посоветовал всем прочитать его новую автобиографию «Отличная сделка. Мои 10 лет битв и побед с Трампом» (The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump). По словам Трампа, авторы книги Джордж Сориал и Дэмиен Бейтс знают «его настоящего» и к тому же очень умны. Согласно аннотации к книге, Трамп в ней представлен как умный и проницательный стратег, которого недооценивают СМИ и общественность.


«Она [книга] замечательная. Она написана двумя людьми, которые очень умны и хорошо меня знают: Джорджем Сориалом и Дэмиеном Бейтсом, в отличие от книг, где автор и понятия не имел, кто я. Наслаждайтесь», — написал президент США в своем Twitter.



Один из руководителей Trump Organization Джордж Сориал покинул компанию в 2017 году, чтобы сосредоточиться на этой книге. По его словам, одна из глав посвящена бывшему юристу Трампа Майклу Коэну. Дэмиен Бейтс — редактор и журналист одной из газет, связанных с Трампом. Книга появилась в продаже в США 11 июня, в стандартном бумажном варианте ее можно приобрести на сайте Amazon за 18,89 доллара (почти 1219 рублей). Аудиоверсия обойдется дороже: 29,99 доллара (почти 1935 рублей).


Согласно аннотации, в книге будет дано наиболее полное представление о личности одного из «самых непредсказуемых лидеров стран в мире». Также отмечено, что созданный журналистами образ Трампа как недисциплинированного, капризного, тщеславного и вспыльчивого политика не имеет с реальностью ничего общего.


В книге, как сообщается в аннотации, читатели получат ответ, почему Трамп пошел в президенты США, хотя для него это было финансово невыгодно, почему СМИ распространяют о нем ложные слухи и почему американский лидер на самом деле прекрасно понимает, что он делает, несмотря на общественное мнение. Впрочем, ответ в аннотации также присутствует: потому что Трамп хочет «снова сделать Америку великой».


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