Росгвардия заявила об увольнении охранника «Зарядья» из-за видео с фразой «Мне на *** твой президент не упал»

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал появившееся видео диалога промоутера, торгующего прогулками на кораблях, с работником Росгвардии. В ролике правоохранитель допустил нецензурную брань и оскорбления в адрес не только самого промоутера, но и президента России. По словам официального представителя, попавший на видео не является сотрудником Росгвардии, а только гражданским работником ФГУП «Охрана», которое занимается обеспечением безопасности в парке «Зарядье», сейчас он уже уволен с работы. На вопрос, нет ли в действиях работника состава уголовной статьи об оскорблении представителей власти, Грибакин ответил, что юридическая оценка действий охранника не входит в его компетенцию.





«Первый момент — это не сотрудник Росгвардии, это работник ФГУП «Охрана», то есть учреждения, у которого есть договор с парком «Зарядье» на обеспечение безопасности, там работают гражданские специалисты, которые не носят погоны. Второй момент — этот инцидент был на днях, у нас прошла служебная проверка по этому поводу, работник был отстранен и уволен. И третье — руководство ФГУП «Охрана» собирается провести встречи с руководством парка «Зарядье» на тему пресечения незаконной деятельности промоутеров», — заявил официальный представитель Росгвардии.





Отвечая на вопрос, не являются ли действия работника охранного предприятия оскорблением государственной власти, Грибакин указал, что юридическая оценка не входит в его компетенцию.





В интернете появилось видео, в котором работник охраны грубо общается с промоутером прогулок на кораблях по Москве-реке. В ответ на просьбу промоутера показать фиксацию факта продажи, охранник говорит: «Я похож на мента? Я сейчас ***** [ударю] *****, и мне ничего за это не будет!» А потом заявляет, что ему «на *** твой президент не упал».





Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн прокомментировал инцидент в школе в городе Вольске Саратовской области, где подросток с ледорубом напал на школьницу и попытался устроить пожар. Депутат заявил, что к таким ЧП приводит ряд факторов, в частности — проблемы в системе работы подразделений по делам несовершеннолетних в МВД. Парламентарий также обратил внимание на плохую подготовленность охранников в школах и недостаточное обеспечение образовательных учреждений тревожными кнопками.





Также парламентарий обратил внимание на отсутствие систем профессиональной подготовки охранников в образовательных учреждениях. Проблема, по его словам, заключается в том, что сегодня договоры, заключаемые с охранными структурами, изначально в подавляющем большинстве случаев вызывают огромные сомнения, потому что в них зачастую прописаны заведомо невыгодные для профессиональных и добропорядочных профессиональных компаний условия. Цена за услуги в таких контрактах в среднем в полтора-два раза ниже, чем себестоимость работы профессиональной структуры, подчеркнул Хинштейн.