Кураев назвал «бреднями старика» заявление патриаха УПЦ КП Филарета о томосе

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет Денисенко заявил, что если бы ему был известен текст томоса, то он бы не стал голосовать за создание ПЦУ на соборе 15 декабря. В связи с этим он объявил о проведении 20 июня собора, целью которого должно стать восстановление Киевского патриархата. Это заявление прокомментировали Daily Storm богослов, дьякон Андрей Кураев и заместитель главы пресс-службы Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе. По словам Кураева, заявления Филарета — это всего лишь «бредни старика», и его действия серьезно ПЦУ не затронут. Кипшидзе назвал заявления Филарета ожидаемыми.





Кураев указал на то, что Филарет не сможет привлечь к участию в соборе большое количество участников, о чем он сам заявлял раньше: «На Украине — как в мире музыки: у каждого исполнителя есть свой фан-клуб. Какие-то почитатели найдутся и у Филарета, но вряд ли этот кружок будет сколь-нибудь значимым».





По его словам, пока не будет каких-то действий Филарета, например окончательного разрыва с ПЦУ, никакой реакции в его сторону не будет: «ПЦУ может никак не реагировать, бредни старичка — как на это реагировать?!»





Заместитель главы пресс-службы РПЦ Вахтанг Кипшидзе считает заявление Филарета – это демонстрация его властных амбиций.





«Мы считаем, что Православная церковь Украины изначально была мертворожденным образованием, раковой опухолью на теле православия, которое возникло благодаря антиканоническим усилиям Константинопольского патриарха Варфоломея. В том, что Киевский патриархат решил отказаться от томоса, мы видим, что этот документ не отвечает властным амбициям лидера украинских раскольников», — заявил Кипшидзе.





Ранее Филарет раскритиковал содержание томоса в интервью интернет-ресурсу «Новое время». По его словам, ПЦУ не является действительно независимой церковью. Он заявил, что не стал был принимать томос для ПЦУ от Константинопольской церкви, если бы знал содержание документа. Он призвал не соблюдать три положения: о приоритете Константинополя при разрешении конфликтных ситуации в новой украинской церкви; о признании украинцев, проживающих за рубежом, прихожанами Константинопольского патриархата; а также запрет на варение миро на территории Украины.





По его мнению, ПЦУ находится в подчиненном положении по отношению к Константинопольскому патриархату, так же как и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая, по его мнению, подчиняется патриарху РПЦ Кириллу.