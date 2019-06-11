В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина в контейнере с консервами из Эквадора

Российские таможенники обнаружили крупную партию кокаина в морском порту Санкт-Петербурга 10 июня. Речь идет о 400 килограммах наркотика, которые находились в контейнере с рыбными консервами из Эквадора. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
«Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей», — заявили в ФТС. При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около килограмма каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета. Проведенное химическое исследование показало, что внутри находится кокаин, пояснили в ведомстве.
Выявили и пресекли канал поставки запрещенных веществ сотрудники отделов по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Балтийской таможен вместе с работниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время силовики устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.
В феврале 2019 года в Кабо-Верде задержали 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщало посольство РФ в островном государстве. До 10 тонн расфасованного кокаина было найдено в контейнерах, обнаруженных в трюме судна. Это стало крупнейшей конфискацией наркотиков в истории Кабо-Верде, отмечали тогда местные СМИ.