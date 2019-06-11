В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина в контейнере с консервами из Эквадора

Российские таможенники обнаружили крупную партию кокаина в морском порту Санкт-Петербурга 10 июня. Речь идет о 400 килограммах наркотика, которые находились в контейнере с рыбными консервами из Эквадора. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).





«Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей», — заявили в ФТС. При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около килограмма каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета. Проведенное химическое исследование показало, что внутри находится кокаин, пояснили в ведомстве.