Главред «Медузы» предложила немного выпить вместо марша в День России

Сторонники арестованного за сбыт наркотиков, а потом оправданного журналиста Ивана Голунова опубликовали заявление, в котором поздравили с победой и предложили «немного выпить» в День России. Заявление подписано редакторами издания «Медуза» Галиной Тимченко и Иван Колпаков, главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, основателем издания The Bell Елизаветой Осетинской и адвокатом арестованного журналиста Сергеем Бадамшиным.





«Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы» – говорится в заявлении.





Также авторы заявления поздравили всех с победой: «Это результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Спасибо!»





Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о принятом решении аннулировать уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Все обвинения в сбыте наркотиков с Голунова сняты и его освободят из-под домашнего ареста. Колокольцев также сообщил, что подразделение собственной безопасности МВД передало материалы проверки дела Голунова в Следственный комитет России (СКР).





На период проведения проверки СКР полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы, сообщил министр. Колокольцев также заявил, что решил ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова, чьи подчиненные задержали Голунова, а также начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.