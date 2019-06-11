Путин сделал генералами десятки сотрудников Росгвардии и МВД

Президент России Владимир Путин своим указом от 11 июня присвоил генеральские звания 17 военнослужащим Росгвардии, а также пяти ее сотрудникам. Кроме того, такие звания были присуждены 20 работникам органов внутренних дел РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





Кроме того, высшие звания получили 25 военнослужащих Вооруженных сил РФ. В соответствии с указом в Минобороны появились по 10 новых генерал-лейтенантов и генерал-майоров, а также один вице-адмирал и четыре контр-адмирала. Двое военнослужащих МЧС стали генералами. Этого высокого звания удостоены и несколько сотрудников таможни, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Следственного комитета России (СКР) и прокуратуры.





В феврале 2019 года Путин присвоил генеральские звания 60 офицерам из разных структур. Высших чинов удостоены военные из Минобороны, военнослужащие МЧС и войск Нацгвардии, сотрудники полиции, государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и таможенных органов.





В мае 2019-го стало известно, что в Вооруженных силах РФ появится новая должность — главный сержант. Он будет заменять командира подразделения и работать с личным составом, а также заниматься поддержкой дисциплины, боевой подготовкой и выучкой. Новая должность должна укрепить авторитет офицеров и способствовать обеспечению порядка. Для главных сержантов выделят помещения в армейских клубах.