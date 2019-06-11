Суд оштрафовал правозащитника Льва Пономарева на 300 тысяч рублей за акцию у здания ФСБ

Мещанский районный суд Москвы признал виновным Льва Пономарева в правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия) из-за организации схода около здания ФСБ на Лубянке 13 мая в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Правозащитника оштрафовали на 300 тысяч рублей.





Пономарев на заседании назвал составленный на него протокол об административном правонарушении подлогом. В документе написано, что Пономарев участвовал «в пикете в виде шествия», однако на мероприятии не было плакатов или чего-то еще, из-за чего его можно было бы посчитать пикетом, пояснил общественный деятель. Кроме того, Пономарев отметил, что в указанное в протоколе время он не принимал участие в акции, а находился в кафе.





«Меня наказывают уже в пятый раз за то, что я пытаюсь быть посредником между властью и обществом. Мы много раз пытались согласовывать мероприятия: сокращали количество участников, предлагали не перекрывать улицы, но нам все время отказывали»,— подчеркнул Пономарев. Его защита ходатайствовала о возвращении дела для устранения нарушений в ОМВД России по Красносельскому району (полицейские из этого отделения составили на правозащитника протокол), однако суд в этом отказал.





13 мая у здания ФСБ по адресу улица Большая Лубянка, 20 состоялся сход «В защиту нового поколения» в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Пономарев был одним из организаторов мероприятия. После акции полиция задержала 13 человек. На них составили протоколы о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Самого Пономарева при этом задерживать не стали.





Позднее в том же месяце на правозащитника составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП. В документе указывалось, что Пономарев на своей странице в Facebook призывал выйти на несогласованную акцию. Тем самым он добровольно взял на себя функции организатора, хоть и осознавал противоправный характер своих действий, отмечалось в тексте протокола.





В марте 2018 года в Москве были задержаны 10 активистов движения «Новое величие». Их обвинили в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.