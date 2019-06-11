Раскрыта схема накрутки голосов за дочь Алсу в финале «Голос.Дети»

Итоговый отчет компании Group-IB, которая специализируется на расследовании киберугроз, подтвердил накрутку голосов на шоу «Голос.Дети» с помощью СМС и звонков в пользу участника под номером 07. Всего за этот номер, под которым выступала дочь Алсу Микелла Абрамова, поступила 41 тысяча фальсифицированных голосов с двух групп номеров: из Башкортостана и Ленинградской области.





«Среди IVR-звонков в пользу участника 07 была обнаружена группа номеров, следующих один за другим. Все они принадлежат региону Башкортостан и представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров», — сказано в отчете компании.





В первой группе, как отмечается в документе, были задействовано 9484 номера, с них поступили 33 175 звонков за участника под номером 07. Вторая группа номеров, принадлежащая оператору из Ленинградской области, была обнаружена при анализе СМС: эксперты обнаружили, что текст 8216 сообщений содержал часть технического кода, из чего были сделаны выводы об автоматической отправке СМС.





Также Group-IB сообщила, что была выявлена высокая плотность звонков и СМС (300 голосов в секунду против среднего показателя в 110 голосов) в пользу участника под номером 07, под которым выступала дочь Алсу, по сравнению с другими артистами.





«Среднее количество всех голосов, отданных с одного телефона за участника 07, приближается к восьми, при среднем значении по остальным участникам около 1,5», — сообщается в документе. Эксперты также отметили, что начиная с 2015 года данный средний показатель на шоу был еще меньше – 1,33.





Неутешительные выводы сделала компания и по поводу уязвимостей на сайте и приложениях для голосования за участников вокального шоу. «Потенциально ими мог воспользоваться внешний злоумышленник, обладающий достаточно высокой квалификацией по взлому приложений и систем. Однако, как показали первый и последующие этапы анализа, этого не произошло», — говорится в отчете компании.





Однако эксперты не подтвердили, что в процессе голосования было вмешательство третьих лиц или компании-агрегатора. Кроме того, в Group-IB подчеркнули, что результаты исследования не предназначены для того, чтобы «делать обвинительные выводы в сторону кого-либо из участников проекта «Голос.Дети», и не подходят «для оценки этической стороны вопроса».





В финале «Голос.Дети» победила дочь Алсу Микелла Абрамова, за которую проголосовали более 145 тысяч раз. Второе место занял Максим Ержан, набравший почти 65 тысяч голосов. Валерий Кузаков стал третьим с 36 тысячами. Победа 10-летней Микеллы Абрамовой в финале шестого сезона телепроекта «Голос.Дети» спровоцировала громкий скандал. За дочь Алсу, как сообщил Первый канал, проголосовали 56,5% зрителей шоу.





16 мая Первый канал получил результаты расследования возможных накруток голосов за финалистов «Голос.Дети». Компания Group-IB установила, что при голосовании за дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллу с подозрительных телефонных номеров поступило 30 тысяч звонков, еще восемь тысяч СМС-сообщений пришло в виде массовой рассылки с 300 телефонных номеров. На этом основании телеканал объявил результаты финала недействительными.





24 мая на Первом канале прошел специальный выпуск шоу «Голос.Дети». Дочь Алсу решила не выступать в спецвыпуске. Вышедший на сцену Константин Эрнст заявил, что победили все, включая Микеллу Абрамову, а новый сезон «Голоса» обязательно будет.