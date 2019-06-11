Экс-солиста Мариинского театра и участника шоу «Голос» нашли мертвым

Баритон, лауреат международных конкурсов, участник шестого сезона шоу «Голос» и экс-солист Мариинского театра Алексей Сафиулин был найден мертвым в своей ванной. Официальная причина смерти пока не названа. Сообщается, что у 44-летнего артиста остались жена и двое детей. Прощание с ним состоится 13 июня в храме Благовещения Пресвятой Богородицы.
Как сообщает издание «Стархит» со ссылкой на близких певца, Сафиулин уснул в ванной и утонул. Певец семь лет был солистом в Мариинском театре, работал в Московской государственной академической филармонии, а пару лет назад выступил в шоу «Голос» с композицией «Прощай, радость», где его наставницей стала Пелагея, которая, как оказалось, была его другом детства.
«Если честно, думала, что ты никогда не придешь сюда. Совершенно не ожидала. Но я этот голос действительно узнала, я узнаю его из тысячи. Когда мне было 10 лет, это был лагерь «Новые имена» в Суздале, он был как классический певец, я была как народница», — сообщила певица.
Кроме того, Сафиулин принимал участие в озвучивании фильмов, сериалов и мультфильмов: «Ханна Монтана», «На замену», «Зачарованная», мультфильм «Вверх», а также работал над саундтреком к ленте «ДухLess» по книге писателя и радиоведущего Сергея Минаева.
31 мая двоюродный брат участницы шоу «Голос» Рушаны Валиевой Ильгиз Валеев попросил возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова, по факту оказания незаконного влияния на результаты голосования в «Голос.Дети». Соответствующее заявление истец подал в столичное ОМВД по Останкинскому району. Ранее в шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после того как выяснилось, что за нее голосовали боты, результаты были аннулированы Первым каналом.