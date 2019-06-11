Экс-солиста Мариинского театра и участника шоу «Голос» нашли мертвым

«Если честно, думала, что ты никогда не придешь сюда. Совершенно не ожидала. Но я этот голос действительно узнала, я узнаю его из тысячи. Когда мне было 10 лет, это был лагерь «Новые имена» в Суздале, он был как классический певец, я была как народница», — сообщила певица.





Кроме того, Сафиулин принимал участие в озвучивании фильмов, сериалов и мультфильмов: «Ханна Монтана», «На замену», «Зачарованная», мультфильм «Вверх», а также работал над саундтреком к ленте «ДухLess» по книге писателя и радиоведущего Сергея Минаева.





31 мая двоюродный брат участницы шоу «Голос» Рушаны Валиевой Ильгиз Валеев попросил возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова, по факту оказания незаконного влияния на результаты голосования в «Голос.Дети». Соответствующее заявление истец подал в столичное ОМВД по Останкинскому району. Ранее в шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после того как выяснилось, что за нее голосовали боты, результаты были аннулированы Первым каналом.