Адвокат Голунова: Генпрокуратура проверит понятых по делам о наркотиках в ЗАО Москвы

Генпрокуратура РФ запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы данные о всех понятых и закупщиках, которые участвовали в оперативно-разыскных мероприятиях по делам о наркотиках. Об этом заявил Сергей Бадамшин, адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного 6 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Защитник публициста ранее сообщал, что Генпрокуратура потребовала передать ей дело Голунова для проверки.





«Генеральная прокуратура запросила у всех своих подразделений по Западному округу Москвы сведения по всем понятым и закупщикам, участвовавшим в ОРМ (оперативно-разыскных мероприятиях) в УВД по ЗАО по делам по статьям 228 и 228.1 УК РФ», — сказал Бадамшин ТАСС. Он отметил, что полиция этого округа и возбудила дело против Голунова.





Также адвокат сообщил, что защита журналиста обжаловала решение о домашнем аресте, вынесенное судом 8 июня. По его словам, защита просит суд апелляционной инстанции отменить решение Никулинского суда как незаконное и необоснованное. Мосгорсуд пока не назначил дату рассмотрения жалобы.





Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с мефедроном и кокаином. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Эксперты не нашли наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и в ногтевых пластинах, а также в анализах мочи Ивана Голунова.





Сам журналист настаивает, что ему подбросили наркотики. «Медуза» считает задержание Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. С 7 июня в разных городах России проходят пикеты в поддержку журналиста. 12 июня в Москве должен пройти марш в поддержку Голунова.