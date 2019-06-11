Валентина Матвиенко назвала уголовное дело Голунова нехорошей историей

При этом Пушков подчеркнул, что в западных СМИ это дело сегодня подается как «начало скоординированной атаки на свободу слова в России». «Я должен сказать, что это, безусловно, не так. Нет никаких подтверждений этим обвинениям. Более того, совместные выступления нескольких СМИ по этому вопросу показывают, что никто не закрывает эту тему, ее обсуждение ведется совершенно свободно. И как раз должен подчеркнуть, что мы знаем эти публикации в РБК, «Коммерсанте», «Ведомостях». Это подтверждает тот факт, что у нас в стране свобода слова находится на достаточно высоком уровне», — полагает сенатор.





Пушков выразил недовольство тем, что российские СМИ не выступали так активно в защиту журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по сфабрикованному обвинению. «Думаю, что эта кампания поддержки Голунова. Хотелось бы, чтобы она стала основой повышения уровня солидарности всех наших СМИ с теми журналистами, которые подвергаются преследованиям — и за пределами РФ в том числе», — отметил парламентарий.





Сенатор Людмила Нарусова, поддержавшая тему, предложила создать по делу Голунова отдельную парламентскую комиссию. Она отметила, что только закончилось главное экономическое событие России — ПМЭФ, на полях которого говорили о том, что главное препятствие для инвестиций в нашу страну — это высокой уровень коррупции.





«И что же получается? Журналист, который проводит расследование, причем не просто так, а с цифрами, фактами, именами, датами и борется с этой коррупцией, оказывается, что это там никому не нужно. Начинают бороться с самим журналистом, вместо того чтобы расследовать приведенные им факты, чтобы принять на эти факты меры прокурорского реагирования», — заявила сенатор.





Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня. Только 8 июня после резких оценок действий силовиков со стороны общественности и одиночных пикетов у здания ГУ МВД Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (статья 30, статья 228.1 УК). Правоохранители утверждали, что нашли при нем и в его квартире свертки с наркотиками — мефедроном и кокаином. Самым вопиющим в этом деле стали фотографии обыска, сделанные якобы в квартире Голунова и на которых были обнаруженные наркотики. Однако позже в МВД признались, что большая часть снимков — не из квартиры журналиста.





Сам Голунов настаивает, что их ему подбросили, и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. По его словам, в ходе допроса силовики его избили и не давали связаться с близкими. После осмотра врачи обнаружили у Голунова гематому на спине, множественные ссадины грудной клетки, ушибы ребер. Также сообщалось о подозрениях на сотрясение головного мозга.