Лавров поддержал идею пакта о ненападении между Ираном и странами Персидского залива

Россия готова поддержать заключение пакта о ненападении между Ираном и другими странами Персидского залива, о котором ранее говорил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, этим шагом Тегеран может показать своим европейским партнерам свою приверженность сохранению мира в регионе и поддержать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Также российский дипломат отметил, что «некоторые западные страны», напротив, ожидают нарушения договора со стороны Ирана, и выразил надежду на его соблюдение в дальнейшем.





«Кстати, когда министр иностранных дел Ирана [Мохаммад] Джавад Зариф недавно предложил заключить пакт о ненападении между Ираном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, то это, конечно, тоже было бы полезным», — заявил Лавров в ходе конференции «Примаковские чтения» (цитата по РИА Новости).





Лавров подчеркнул, что Иран, несмотря на выдвинутый ранее ультиматум, пока не нарушил буквы СВПД и не превысил заявленных в соглашении лимитов выработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Дипломат напомнил, что по договору Иран должен был продавать излишки этих материалов другим странам, однако санкционное давление США сейчас не позволяет Тегерану этого делать.





«Я не исключаю, что есть настроения у некоторых наших партнеров в пользу того, чтобы Иран сделал ошибку, объявил о неких шагах, которые не вписываются в Совместный всеобъемлющий план действий. Тогда кое-кто на Западе вздохнул бы свободно и с чистой совестью снял бы с себя какую-либо ответственность», — заключил глава МИД РФ и добавил, что сохранение СВПД зависит сейчас от европейских партнеров Ирана, которые должны смягчить удар санкций США по Тегерану.





В конце мая глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран стремится установить сбалансированные отношения с государствами Персидского залива и готов подписать с ними пакт о ненападении. Дипломат заявил, что Иран будет противостоять «любой агрессии, будь то экономической или военной», в том числе и со стороны Вашингтона.





Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран принял решение приостановить на 60 дней выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также отметил, что «новый путь Ирана является дипломатическим», и добавил, что сегодняшнее решение Тегерана — «еще не конец для ядерной сделки». Страны-посредники ООН призвали Иран отказаться от своего ультиматума по заключенному в 2015 году соглашению.





В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран начнет войну, то ему «официально наступит конец», и предостерег иранские власти от угроз в адрес Соединенных Штатов. При этом американский лидер отметил, что его планы относительно исламской республики ограничиваются «экономическим вторжением», а его главной целью является не допустить появления у Ирана ядерного оружия.