Выздоровлению Алибасова мешает шрам от удара тесаком

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал Daily Storm, что выздоровлению его отца, который получил ожоги пищевода и кишечника, по ошибке выпив средство «Крот» для очистки труб, мешает шрам от удара тесаком. Ножевое ранение Бари Алибасову много лет назад нанесла любовница-буфетчица. Ситуацию осложняет циркулярный ожог пищевода. Кроме того, Бари Алибасов до сих спит, хотя врачи уже не дают ему снотворное.





«У него три осложнения: не заживают ожоги в том месте, где было ножевое ранение, осложнение циркулярного ожога пищевода, поэтому есть риск того, что отец не сможет глотать, и еще он [Бари Алибасов] до сих пор не проснулся, хотя уже не под препаратами для сна», — рассказал Daily Storm Алибасов-младший.





Также сын продюсера подчеркнул, что гастроскопия показала идеальный результат — у Алибасова-старшего все в порядке с желудком и дыхательными путями, однако риск летального исхода все равно сохраняется. Кроме того, Алибасов-младший опроверг наличие у отца внутреннего кровотечения, информация о котором появилась ранее в СМИ.





«Риск такой есть. Если рубец в пищеводе подрастет и заблокирует пищевод или болячка может отвалиться там, где уже все заросло, то может начаться резкое внутреннее кровотечение, которое может привести к летальному исходу. Могут быть проблемы с гнойником, из-за которого в желудок сразу попадет огромное количество ядовитых веществ», — отметил сын основателя группы «На-На».





«Информация о том, что у отца внутреннее кровотечение — это неправда. Это в программе «Пусть говорят» женщина рассказала, что ее мама умерла на 10-й день в том же самом Склифосовском от того же самого «Крота». И, скорее всего, именно из-за этого пошла информация о том, что у отца внутреннее кровотечение. Но никакого кровотечения нет, в этом плане все в порядке», — добавил Алибасов-младший.





Также сын продюсера добавил, что врачи учитывают опыт лечения той умершей женщины, о которой шла речь в передаче «Пусть говорят», и готовы к тем осложнениям, с которыми на тот момент не справились. По словам Алибасова-младшего, через два дня станет ясно, есть ли последствия у этих осложнений или нет.





Летом 2018 года основатель группы «На-На» рассказал изданию «Sputnik Казахстан», как он получил ножевое ранение. «Однажды меня пырнула ножом любимая девушка. Двое суток я был без сознания, потерял много крови. Мне сказали, что меня вытащили с того света, хотя, может быть, врачи всем так говорят. У меня было внутреннее кровоизлияние в желудок, и тот заполнился кровью. А сверху вроде как и ничего не было. Ранение было межреберное», — сообщил продюсер.





Алибасов отметил, что это был не просто нож, а тесак для разделки мяса, а его девушка работала буфетчицей. Кроме того, добавил основатель группы «На-На», его постоянно навещали люди, что иногда было утомительно из-за сильной потери крови, а также из-за того, что его «диафрагма была порезана, и брюшина, и это все зашивали».





Вечером 4 июня музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Состояние антрепренера тяжелое, он находится в реанимации и продолжает бороться за жизнь. СМИ сообщали, что Алибасов получил тяжелый ожог пищевода и, возможно, ему предстоит операция.





Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-На». С 2018 года состоит в браке с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.