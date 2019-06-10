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Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову
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Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову

Сын основателя группы «На-На» также сообщил, что угрозы жизни известного продюсера больше нет

Сын основателя группы «На-На» также сообщил, что угрозы жизни известного продюсера больше нет
Фото: © GLOBAL LOOK press / Anatoly Lomokhov

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал журналистам, что его отец, который был госпитализирован, после того как по ошибке выпил средство для очистки труб, проснулся 10 июня, спросил про своего кота и вновь уснул. Алибасов-младший сообщил, что у основателя группы «На-На» опасное поражение пищевода и неправильно зарастает один из ожогов, и добавил, что его отец вряд ли когда-то сможет глотать.


«Это не медикаментозный сон. Медики уже не дают ему лекарства. Он просто спит. Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул. У отца обнаружили серьезное поражение пищевода. Даже если он сейчас и проснется, то не сможет глотать самостоятельно в жизни никогда. С желудком и дыхательными путями разобрались»,цитирует телеканал «360» Алибасова-младшего.


По словам подруги Алибасова Марият Мухиной, состояние продюсера хоть и тяжелое, но уже наблюдается положительная динамика. Также она отметила, что основатель группы «На-На» постепенно начинает приходить в себя.


«Сейчас струп — это мертвая ткань, поврежденная ожогом, — будет отходить. Остается один серьезный циркулярный ожог, который может вызвать сужение пищевода. Сейчас самые сложные дни», — рассказала Мухина.


Ранее, как отмечает «Комсомольская правда», Алибасов-младший сообщил, что дыхательные пути и желудок были восстановлены и теперь они ждут, пока заживет кишечник. «Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», добавил сын продюсера.


«Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут — все окей, и начнется уже реабилитация. Ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни нет. Теперь главное — избежать осложнений», с надеждой резюмировал Алибасов-младший.


6 июня пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что Бари Алибасов отредактировал свое завещание. Эту информацию подтвердили участники группы «На-На». Стало известно, что Алибасов-старший решил завещать бойбэнду права на песни, а сыну и своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной — элитную недвижимость и финансовые активы. В свою очередь, сын продюсера, Бари Алибасов — младший, заявил Daily Storm, что встречался с отцом вечером 5 июня и тот ничего не сказал об изменении завещания.


Горжанкин сообщил РИА Новости, что новое завещание представляет собой отредактированную версию старого. Согласно документу, сыну продюсера достанется девятикомнатная квартира площадью 220 квадратных метров в Мерзляковском переулке рядом с Новым Арбатом и еще две квартиры в том же доме. Площадь каждой из них — около 100 квадратных метров. Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер завещал участок в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов, а также акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги на сумму два миллиона долларов.


Группа «На-На» (в частности, речь идет о Владимире Политове и Вячеславе Жеребкине), согласно новому завещанию, получает все права на песни, название и смежные права. А помощник продюсера Сергей Моцарь получит кота — канадского сфинкса.


Вечером 4 июня музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Состояние антрепренера тяжелое, он находится в реанимации в медикаментозном сне и продолжает бороться за жизнь. СМИ сообщали, что Алибасов получил тяжелый ожог пищевода и, возможно, ему предстоит операция.


Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-На». С 2018 года состоит в браке с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.


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