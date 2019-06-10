Правительство опубликовало концепцию нового КоАП

Правительство предложило разделить административные правонарушения на несколько категорий. Такая информация содержится в концепции нового КоАП, опубликованного на сайте кабмина 10 июня. Правонарушения предполагается классифицировать в зависимости от их характера и «степени общественной вредности», отмечается в документе. В концепции также прописаны условия освобождения от административной ответственности за совершение противоправного деяния.





«Категоризацию административных правонарушений предлагается осуществлять, исходя из их характера и степени общественной вредности: угрозы наступления и (или) факта наступления определенных негативных последствий. Например, административные правонарушения повышенной степени общественной вредности могут быть отнесены к категории грубых. При этом в зависимости от категории административного правонарушения должны устанавливаться различные виды и размеры административных наказаний», — говорится в тексте документа.





Кроме того, авторы концепции предлагают сократить количество правонарушений, по которым граждан к ответственности привлекает суд. «Представляется целесообразным сократить количество составов административных правонарушений, по которым суд (арбитражный суд) является органом, привлекающим к административной ответственности, и ограничить их только теми составами, которые представляют повышенную общественную вредность и по которым административные наказания вправе назначать только суд», — отмечается в документе.





Согласно концепции нового КоАП, условиями, которые освобождают гражданина от вины в совершении административного правонарушения, следует признать: невменяемость физического лица во время совершения противоправного деяния; совершение такого деяния вследствие чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. «Помимо крайней необходимости также следует предусмотреть такое обстоятельство, исключающее противоправность деяния, как физическое или психическое принуждение», — отмечают авторы документа.





Составители концепции также предлагают назначать гражданам за впервые совершенные ими негрубые правонарушения не штрафы, а предупреждения. Эта мера также может касаться индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (малые и средние предприниматели), а также их работников.





Кроме того, авторы концепции КоАП также рекомендуют отменить административную ответственность для органов государственной власти, местного самоуправления, казенных учреждений и государственных внебюджетных фондов как юридических лиц. Дело в том, что такие организации ведут деятельность только в рамках финансирования из бюджета и не могут самостоятельно распоряжаться деньгами, поясняется в документе. Составители предлагают наказывать за противоправные действия, совершенные этими учреждениями, их должностных лиц.





21 марта 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту совместно с Минэкономразвития подготовить и до 1 июня представить в правительство Концепцию нового кодекса об административных правонарушениях. В апреле была сформирована рабочая группа по созданию этого документа. Юрист Михаил Барщевский в разговоре с Daily Storm сравнивал действующий КоАП с тришкиным кафтаном и лоскутным одеялом. По словам эксперта, в кодекс внесли уже более 600 изменений, что говорит о его плохом качестве.