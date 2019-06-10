ФСБ опубликовала видео задержания боевиков «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«УФСБ России по РК [Республике Крым] и Севастополю совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, а именно организация и участие в деятельности террористической организации проведены обыски в городе Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе – по местам проживания трех организаторов и пяти членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — рассказали «Крымскому информационному агентству» в пресс-службе регионального отделения ФСБ.





«Хизб ут-Тахрир» («Партия исламского освобождения») — в виде политической партии была основана в Палестине в 1953 году. Ее ячейки активно работают в Сирии, Египте, других арабских страна, а также Западной Европе. Деятельность организации запрещена в большинстве стран, но например, в США у нее другой статус: американские власти считают ее радикальной организацией, члены которой тем не менее могут вести свою деятельность на территории США.





В конце марта ФСБ задержала около 20 членов крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир». Тогда отмечалось, что члены группировки проводили тайные собрания на территории республики, а также вербовали в свои ряды новых членов. До этого, в феврале, в Красногвардейском районе Крыма были задержаны три члена «Хизб ут-Тахрир».





* Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана в РФ террористической.