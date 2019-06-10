13 лет колонии и штраф в 100 миллионов: полковнику Захарченко вынесли приговор

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей бывшего сотрудника МВД, экс-полковника Дмитрия Захарченко. Суд признал экс-силовика виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании расследованию. При этом Захарченко оправдали по одному из эпизодов его дела. Речь идет о взятке в 800 тысяч долларов.





По версии следствия, Захарченко получил эти деньги от ресторатора Меди Дусса за покровительство. Кроме того, Дусс также передал силовику 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана. По этому эпизоду Захарченко признали виновным.





В ходе прений сторон государственный обвинитель попросила назначить экс-полковнику наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере около 495 миллионов рублей. Кроме того, прокурор требовала лишить Захарченко специального звания полковника полиции и государственных наград. Защита настаивала на оправдательном приговоре для экс-полковника и на его невиновности.





Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около девяти миллиардов рублей в разной валюте. По данным следствия, в 2014 году Захарченко и соучастник начали проверки ряда предприятий, принадлежащих владельцу ресторана «Ля Маре» Мехди Дуссу. Он вынужден был передать Захарченко и его помощнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, при этом изначально у него требовали пять миллионов долларов.





В 2015 году Захарченко вместе с сообщником потребовали от Дусса 50-процентную скидку в его ресторанах за общее покровительство. Используя карту, Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей при оплате счетов в этих заведениях, которые посещал регулярно. Следствие квалифицировало это как взятку в виде незаконных услуг имущественного характера. Кроме того, по данным правоохранительных органов, в 2016 году Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил финансового директора Нота-Банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в кредитном учреждении.





В апреле 2019 года суд приговорил к четырем годам колонии общего режима отца Дмитрия Захарченко Виктора. Его признали виновным по части 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере). Будучи фиктивным вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство», Виктор Захарченко растратил пять миллионов рублей, выяснило следствие.