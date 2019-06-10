Адвокат Артур Прель, которого подозревали в сбыте наркотиков, дал прогноз по делу Голунова

Адвокат Артур Прель, ранее сам осужденный, а затем оправданный за попытку сбыта наркотиков, прокомментировал Daily Storm дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют по аналогичной статье. Прель назвал ситуацию с Голуновым «вопиющим случаем». Он полагает, что наркотики корреспонденту подбросили полицейские. Прель также дал свой прогноз по поводу того, как будет развиваться дело.





«Дело Голунова — вопиющий случай, получивший народную огласку. Такое может произойти с каждым, простой человек беззащитен против беспредела правоохранительных органов. Если не удастся спасти Голунова от уголовной ответственности по данному делу, тогда не удастся спасти уже никого», — подчеркнул Прель.





Адвокат считает, что правоохранительные органы будут затягивать расследование по делу, находить новых свидетелей, предъявлять новые сфальсифицированные доказательства вины журналиста, а затем предложат сделку его защите: Голунов признает себя виновным только в хранении наркотиков, а взамен ему пообещают условный срок. Однако, по мнению Преля, после того как корреспондент выйдет на свободу, ничто не помешает полицейским снова подбросить ему наркотики — на этот раз гораздо больше, чем пять граммов кокаина, и тогда журналисту точно не избежать тюремного срока.





Прель ранее занимался аналогичным делом — защищал члена КПРФ Сергея Резникова. Московский активист боролся с фальсификациями на выборах, точечной застройкой в столице, участвовал в митингах оппозиции 2011–2012 годов. В 2014 году Резникова задержали полицейские и обнаружили у того при себе наркотики. В итоге члену КПРФ предъявили обвинение в хранении и попытке сбыта наркотиков и приговорили к трем годам колонии общего режима. Затем обвинение переквалифицировали, оставив только хранение. Резников освободился 20 ноября 2018 года, после того как суд заменил ему оставшуюся часть наказания на штраф в размере 350 тысяч рублей.





Комментируя Daily Storm предположение о том, что дела Резникова и Голунова могли носить заказной характер, Прель заявил, что в обоих случаях «есть чья-то заинтересованность» в их уголовном преследовании.





Сам Прель был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2010 года на посту ДПС при въезде в подмосковный город Люберцы. При обыске у него был обнаружен пакетик с амфетамином весом 15,16 грамма. По словам задержанного, наркотики ему подбросили сотрудники ФСБ. В августе 2011 года Люберецкий городской суд приговорил юриста к восьми годам колонии строгого режима. Дело вызвало широкий общественный резонанс, а в защиту осужденного выступили депутаты и общественные деятели. В июне 2014 года Люберецкий городской суд оправдал Преля.





Ивана Голунова задержали в Москве в начале июня. Как заявили правоохранители, в момент задержания у журналиста были наркотики, а в его квартире при обыске было найдено пять граммов кокаина. Корреспондента обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, его отправили под домашний арест. Сам Голунов обвинения отрицает.