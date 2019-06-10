Суд освободил главу чеченского «Мемориала» Титиева по УДО

Шалинский городской суд 10 июня удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков. Выйти на свободу Титиев сможет через 10 дней, сообщает РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вердикт объективным.





В соответствии с законом осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если он отбыл не менее трети назначенного ему срока. Как заявил адвокат Титиева Петр Заикин, с учетом времени, проведенного в СИЗО, его подзащитный отсидел треть срока (год и четыре месяца) 9 мая 2019 года.





Заикин указал, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за время содержания под стражей, строго соблюдал правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполнял работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает. У его клиента есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы, добавил адвокат.





Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что приветствует решение суда по делу Титиева и назвал вердикт объективным.