Музыканты записали «нечеловеческий» альбом с нейросетью «Яндекса»

Композитор и пианист Кузьма Бодров, диджей Никита Забелин и девичья поп-группа «Комсомольск» записали альбом «Нечеловеческая музыка» с искусственным интеллектом (ИИ) компании «Яндекс». Отмечается, что основой для треков послужили наработки нейросети, которые были дополнены творчеством исполнителей. Всего в мини-альбом вошли три композиции, которые можно оценить на сайте сервиса «Яндекс.Музыка».
По данным РИА Новости, нейросеть обучалась на основе произведений классических композиторов, таких, как Сергей Рахманинов, Альфред Шнитке и Иоганн Себастьян Бах. Кроме того, компания выпустила короткометражный документальный фильм о том, как записывался альбом.
«Человек так же пишет, кусочками. Фактически ничего не меняется. Самое большое отличие мелодии, которую написала нейросеть, — в том, что она неожиданно развивается, хотя я и понимаю, что некоторые ее гармонические ходы пришли из классической музыки, на которой ее и обучали», — цитирует РИА Новости участницу группы «Комсомольск» Дарью Дерюгину.
Отмечается, что искусственный интеллект от «Яндекса» основан на базе рекуррентных нейросетей — особой разновидности искусственного интеллекта, имеющей свою «собственную «память» и систему обратных связей». Ранее Бодров при ее участии написал симфонию Digital Sunrise, которую позже исполнил оркестр Юрия Башмета.
По словам Александра Крайнова, руководителя лаборатории машинного интеллекта «Яндекса», перед разработчиками не стоит задача научить нейросеть сочинять «красивую музыку», потому что создание такой формулы невозможно. По словам Крайнова, нейросеть — помощник или инструмент для композитора, а не отдельный и самостоятельный автор.
Несколько лет назад нейросеть «Яндекса» записала альбомы «Нейронная оборона» (в нем были представлены композиции в духе группы «Гражданская оборона») и Neurona (песни, выполненные в стилистике американского коллектива Nirvana).
Ранее компания Disney научила нейросеть снимать небольшие короткометражные фильмы по уже готовому сценарию. В конце мая Microsoft представила написанную ИИ картину, созданную по мотивам композиции «На заре» ансамбля «Альянс» и творчества известного художника Василия Кандинского. Кроме того, разработчики из компании Open AI создали нейросеть-генератор MuseNet, которая умеет воссоздавать 15 музыкальных стилей.
6 июня в Государственном Эрмитаже в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур». Практически все работы, представленные на ней, созданы при помощи нейросети. На ее открытии присутствовали, помимо министра культуры РФ Владимира Мединского, глава Минкультуры Саудовской Аравии принц Бадр Бадр бен Абдалла бен Фархан, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Пиотровский отметил, что современные технологии усложняют творчество художника, но ни в коем случае его не заменяют.