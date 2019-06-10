Музыканты записали «нечеловеческий» альбом с нейросетью «Яндекса»

Композитор и пианист Кузьма Бодров, диджей Никита Забелин и девичья поп-группа «Комсомольск» записали альбом «Нечеловеческая музыка» с искусственным интеллектом (ИИ) компании «Яндекс». Отмечается, что основой для треков послужили наработки нейросети, которые были дополнены творчеством исполнителей. Всего в мини-альбом вошли три композиции, которые можно оценить на сайте сервиса «Яндекс.Музыка».



