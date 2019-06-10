Суд отменил решение об аресте четырех миллионов на счетах Абызова

Московский городской суд 10 июня аннулировал решение об аресте более четырех миллионов рублей, находящихся на счетах бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Соответствующее постановление направлено на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.





«Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — сказал собеседник агентства. В суде пояснили, что постановление касалось банковских счетов Абызова, на которых находится порядка 4,3 миллиона рублей.





В начале апреля 2019 года Басманный суд Москвы арестовал счета Абызова, на которых хранились вышеупомянутые средства. По данным Следственного комитета России (СКР), экс-министр пытался снять деньги с этих счетов, но ему помешали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в том же месяце Басманный суд постановил арестовать имущество Абызова, в том числе два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, а также три квартиры и четыре комнаты в Москве.





Помимо этого, также был наложен арест на средства, находящиеся на банковском счету сына экс-министра Михаила Абызова — Даниила Абызова. Речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Даниил Абызов не является фигурантом дела. По версии следствия, упомянутые денежные средства в действительности принадлежат Михаилу Абызову, которые он «в целях сокрытия» перевел на счет сына.





Михаила Абызова задержали 26 марта в Московской области. Его подозревают в хищениях. Свою вину бывший чиновник не признает. Следствие считает, что Абызов организовал мошенническую схему по краже денег акционеров ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибирская энергетическая компания». В правоохранительных органах полагают, что в хищении участвовали соратники экс-министра по компании RU-COM Николай Степанов и Максим Русаков, экс-замдиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг, бывший руководитель компании «СИБЭКО» Александр Пелипасов и экс-гендиректор РЭС Сергей Ильичев.