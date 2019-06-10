ФСБ: Экс-глава волгоградского управления СКР участвовал в покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета РФ совместно с ФСБ провели задержание бывшего главы Следственного управления СК РФ по делу о покушении на губернатора Волгоградской области. Об этом говорится в официальном сообщении Следкома без указания фамилии и имени задержанного.





«В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом России совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области», — говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.





По данным РИА Новости, правоохранителями был задержан Михаил Музраев. Его связывают с инцидентом 2016 года, когда пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. В этом доме с семьей жил губернатор региона Андрей Бочаров. Один из злоумышленников попытался поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости.





Причиной покушения стало то, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. Губернатор добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов. В конце мая 2019-го Ремезов был задержан в Москве.





Ранее Пресненский суд Москвы вынес решение в отношении бывшего сотрудника МВД, экс-полковника Дмитрия Захарченко и назначил 13 лет колонии и штраф в 117 миллионов рублей. Суд признал экс-полицейского виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании расследованию. При этом Захарченко оправдали по одному из эпизодов его дела: речь идет о взятке в 800 тысяч долларов.





По версии следствия, Захарченко получил эти деньги от ресторатора Меди Дусса за покровительство. Кроме того, Дусс также передал силовику 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана. По этому эпизоду Захарченко признали виновным.