Зеленский указал на уникальность своего выступления в Конституционном суде

«Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента, меня пригласили на это заседание, и это будет первый раз за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Впервые не президент вызывает к себе судей Конституционного суда, как барин холопов. Наоборот, он идет в суд, чтобы изложить свою позицию», — сказал Зеленский.





Глава государства добавил, что считает свое решение полностью юридически обоснованным. «Но самое главное — это моя позиция как президента. Когда я распускал парламент, это был и есть большой запрос украинского народа», — подчеркнул Зеленский.





Ранее 10 июня представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский рассказал, что фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом администрации президента на слушаниях о конституционности указа распустить Раду. Коалиция распалась еще в 2016 году, когда о выходе из нее объявили Радикальная партия Олега Ляшко, «Самопомощь» и «Батькивщина», пояснил Вениславский.





20 мая 2019 года Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с инаугурационной речью, политик заявил, что распускает Верховную раду. Главными аргументами для такого шага Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а также отсутствие коалиции в парламенте. После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая. На следующий день на Украине официально началась предвыборная кампания.





24 мая в КСУ поступило обращение 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной рады. Данный вопрос рассмотрят на заседании 11 июня в форме устного слушания.