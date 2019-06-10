Вертолет рухнул на небоскреб в Нью-Йорке — видео

В нью-йоркской полиции этот инцидент назвали жесткой посадкой, передает New York Times. На место ЧП прибыл губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он заявил, что власти не считают это происшествие террористическим актом. Между тем Куомо признал, что данный инцидент выбил жителей мегаполиса из колеи. «Если вы нью-йоркец, то вы в некотором роде страдаете от посттравматического синдрома после событий 11 сентября. Я слишком хорошо помню то утро», — сказал губернатор.





37-летний Эндрю Хит работал на пятом этаже здания, когда произошло ЧП. «Мы услышали взрыв — звук был такой, будто с канализационного люка сорвало крышку. Я услышал и почувствовал это. Это было похоже на тяжелый удар. Сначала я подумал, что по улице внизу просто проехал очень тяжелый грузовик, но для грузовика это было слишком громко», — рассказал свидетель.





По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность вертолета. Также известно, что крушение произошло в дождливую погоду. В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что изучают информацию об инциденте.





11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный в истории человечества террористический акт. В этот день в небоскребы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами. Четвертое воздушное судно разбилось в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек. Большинство жертв были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.