Вертолет рухнул на небоскреб в Нью-Йорке — видео

Вертолет упал на крышу офисного здания в Манхэттене. Инцидент произошел на Седьмой авеню. По предварительной информации, один человек погиб в результате ЧП, сообщает New York Post со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (21:00 мск) 10 июня. Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что происшествие не является терактом. Очевидец разместил видео с места катастрофы в Twitter.
В результате крушения погиб один человек — пилот вертолета, врезавшегося в здание. На месте ЧП произошло возгорание, туда уже прибыло около сотни пожарных. Позднее стало известно, что пожар потушили. Правоохранительные органы оцепили несколько улиц, расположенных рядом со зданием. Как уточняет телеканал NBC, речь идет о 54-этажном небоскребе. Люди из здания были эвакуированы.
В нью-йоркской полиции этот инцидент назвали жесткой посадкой, передает New York Times. На место ЧП прибыл губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он заявил, что власти не считают это происшествие террористическим актом. Между тем Куомо признал, что данный инцидент выбил жителей мегаполиса из колеи. «Если вы нью-йоркец, то вы в некотором роде страдаете от посттравматического синдрома после событий 11 сентября. Я слишком хорошо помню то утро», — сказал губернатор.
37-летний Эндрю Хит работал на пятом этаже здания, когда произошло ЧП. «Мы услышали взрыв — звук был такой, будто с канализационного люка сорвало крышку. Я услышал и почувствовал это. Это было похоже на тяжелый удар. Сначала я подумал, что по улице внизу просто проехал очень тяжелый грузовик, но для грузовика это было слишком громко», — рассказал свидетель.
По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность вертолета. Также известно, что крушение произошло в дождливую погоду. В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что изучают информацию об инциденте.
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный в истории человечества террористический акт. В этот день в небоскребы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами. Четвертое воздушное судно разбилось в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек. Большинство жертв были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.