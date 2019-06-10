Полиция: На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек

Экспертиза следов ДНК, находящихся на пакетах с наркотиками, найденными у задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, будет завершена 11 июня. Уже сейчас можно сказать, что на этих предметах выявлено ДНК нескольких человек. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Между тем адвокат Голунова рассказал, что на конфискованных при обыске в квартире журналиста вещах не нашли его отпечатков.





«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — подчеркнули в МВД. Экспертизу по генетическим следам завершат во второй половине дня 11 июня, добавили в пресс-службе ведомства. О ее результатах немедленно известят общественность, заверили представители московского главка МВД.





Между тем, стало известно, что ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не удалось найти его отпечатков. Об этом «МБХ медиа» рассказал его адвокат Сергей Бадамшин. Ранее 10 июня бывший защитник корреспондента «Медузы» Дмитрий Джулай заявил РБК, что на смывах с ладоней рук и на ногтях Голунова не обнаружили следов наркотических веществ. Из этого следует, что в день задержания журналист не брал в руки наркотиков, пояснил юрист.





Спецкора «Медузы» задержали в Москве в начале июня. По информации полиции, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с мефедроном и кокаином. Суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Его подозревают в попытке сбыта наркотиков.





Сам журналист предъявленные обвинения отрицает. Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили. В защиту корреспондента уже выступили телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак, а также певица Земфира. «Медуза» назвала задержание Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. В разных городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.