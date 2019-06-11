Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei

Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами. По их данным, производитель смартфонов уже тестирует вариант девайсов с предустановленной «Авророй». Таким образом китайский техномагнат пытается найти замену Android, принадлежающую Google — в связи с санкциями США устройства Huawei потеряли доступ к обновлениям системы от американской фирмы.





«Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй», — отметил собеседник The Bell. По его словам, помимо простого использования российской ОС на устройствах, стороны также обсуждают возможную частичную локализацию производства устройств Huawei в России — в частности, китайская компания обдумывает совместное с российскими фирмами производство чипов и программного обеспечения для своих устройств.





По данным собеседников издания, эта тема обсуждалась также на высоких уровнях между странами: главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал возможный переход на «Аврору» с министром цифрового развития и связи Константином Носковым. Поговорили об этом и президент РФ Владимир Путин с главой КНР Си Цзиньпинем, отмечают источники.





Информацию о возможном переходе подтвердить в «Ростелекоме», чьи дочерние компании ответственны за разработку «Авроры», и в Huawei, отказались. При этом в «Ростелекоме» отметили, что готовы работать со всеми разработчиками мобильных решений.





Операционная система Sailfish — детище финской компании Jolla, которую создали бывшие сотрудники Nokia. В 2015 году одним из мажоритариев компании стал крупный предприниматель Григорий Березкин, владелец группы компаний ЕСН. Для России ОС адаптировала под названием «Аврора» фирма «Открытая мобильная платформа», контрольный пакет акций которой принадлежит «Ростелекому».





Вашингтон ранее заявил об очевидной угрозе нацбезопасности США от действий корпорации — по данным американских властей, компания имеет тайные связи с китайской разведкой и может поставлять ей информацию, полученную при помощи телефонов Huawei. В связи с этим 15 мая Министерство торговли страны внесло Huawei и связанные с ней компании в черный список.





Позднее корпорация Google решила приостановить бизнес-сотрудничество с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению американской компании. Также о приостановке поставок китайскому производителю критически важного программного обеспечения и компонентов объявили крупнейшие IT-компании США, в том числе производитель микропроцессоров Intel, разработчик беспроводных устройств Qualcomm, производители микросхем Xilinx и Broadcom.