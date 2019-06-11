Роспотребнадзор предложил ввести запрет на уничтожение пригодной в пищу еды

Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожение пищи, пригодной к употреблению, на законодательном уровне. Также в ведомстве считают, что необходимо использовать невостребованную еду как «источник биоэнергетики», и постепенно запретить пластиковые одноразовые пакеты, заменив их на тару для многократного использования.





«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в заявлении Роспотребнадзора на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).





Ведомство также предлагает ввести законодательные нормы, которые позволят осуществлять «использование пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов (отходов) как источников биоэнергетики».





Кроме того, в Роспотребнадзоре предложили ряд мер, согласно которым упаковки и тары должны состоять из биоразлагаемых материалов и иметь возможность использоваться несколько раз. Одновременно с этим ведомство предполагает, что при введении таких норм будут запрещены неразлагающиеся в природе пластиковые пакеты.





Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения. Конкретные предложения от правительства должны поступить в Госдуму до 15 июня. Если «сделать все с умом, то прорывного результата» по очищению России от пустых бутылок можно добиться уже через год после внедрения системы утилизации отходов, заявила в беседе с Daily Storm руководитель экологического движения «РазДельный сбор» Татьяна Нагорская. По мнению эксперта, государство должно обязать заниматься утилизацией стекла и пластика самих производителей упаковки — тогда проблема будет решена эффективно и на нее не потребуются деньги из бюджета.