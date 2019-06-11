Россия начнет выплачивать пенсии зарубежным трудовым мигрантам

Россия начнет платить пенсии трудовым мигрантам, приезжавшим в РФ на заработки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): помимо России в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Минтруда, которые подтверждают скорую ратификацию нового соглашения о пенсионном обеспечении в странах — участницах союза. Таким образом, трудовые мигранты из этих государств будут получать пенсию соответственно отчислениям в ПФР, которые сделали во время работы в России.





Документ предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Стаж будет суммироваться между государствами ЕАЭС, а назначенная пенсия в одном из государств будет «переходить» в другую страну — участницу союза, где пенсионер живет. Однако новое соглашение не имеет обратной силы: то есть первыми воспользоваться этим изменением смогут только уходящие на пенсию в 2020 году или позднее, причем продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году, и так далее.





«Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — подчеркнули в Минтруде. Соглашение начнет действовать с момента, когда все страны — участницы союза проведут внутренние изменения, которые позволят реализовывать подобные выплаты.





Сейчас это работает иначе: по действующему Соглашению о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, пенсию выплачивает государство постоянного проживания, вне зависимости от предыдущих мест и гражданства пенсионера. При этом работодатель все еще обязан делать отчисления с зарплаты зарубежного работника в ПФР. Подобный порядок «делает практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств-членов», говорится в пояснительной записке к новому соглашению.





Предполагается, что ПФР в 2019-2021 годах в связи с этими изменениями выплатит порядка 166 миллионов рублей работавшим в России трудовым мигрантам. В фонде считают, что порядка 75 миллионов из этой суммы будут направлены гражданам Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (в том числе тем, кто продолжает проживать на территории России после назначения пенсии), а еще 91 миллион потребуется для выплат пенсионерам, которые переедут в другие страны ЕАЭС после назначения пенсии.





Ранее в мае министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ЛНР и ДНР с паспортами РФ смогут получать российские пенсии после регистрации на территории страны. Пенсионные выплаты для новых граждан не станут проблемой для российского бюджета, заверил чиновник. Подобное заявления связано с тем, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. 1 мая он расширил категории граждан, которым разрешено получить паспорт РФ по упрощенной схеме.