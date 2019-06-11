На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв

На танкере в Махачкалинском морском порту произошел взрыв, а затем пожар. По предварительным данным, есть погибшие, сообщает источник «Интерфакса». Взрыв раздался при перекачке нефти на причале порта, рассказали в МЧС. Пресс-служба Росморречфлота сообщила о пяти пострадавших — двух из них увезли в больницу, ведутся поиски еще троих человек.





В пресс-службе минздрава Дагестана заявили, что три человека с ожогами доставлены в Республиканскую клиническую больницу. «Один из них в тяжелом состоянии, у него 95% ожога тела. Кроме этих пострадавших на танкере были еще двое, но их не могут найти», — рассказали в региональном ведомстве «Интерфаксу».





«Оперативному дежурному Росморречфлота поступило сообщение о взрыве в машинном отделении и задымлении жилой надстройки на танкере «В.Ф. Танкер-16» в городе Махачкале. Танкер на момент ЧП находился у четвертого причала нефтегавани морского порта Махачкала», — цитирует сообщение пресс-службы Росморречфлота РИА Новости.