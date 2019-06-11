«Яндекс» выйдет в модный «Слой» дополненной реальности

Российская интернет-компания «Яндекс» планирует вскоре запустить сервис «Слой», который использует технологии дополненной реальности (AR, augmented reality), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекс.Дзена». По словам собеседника издания, сервис позволит пользователям держаться в курсе моды, распознавать одежду и аксессуары, а также надеть виртуальные маски, которые будут существовать только в AR.





«Интерфейс «Слой» состоит из ленты рекомендованных видео, режима сканирования, который позволяет автоматически распознавать одежду в роликах, ленты подписок, камеры и профиля пользователя. Когда пользователь открывает один из видеороликов в ленте, он видит дополнительную информацию о каждой вещи и другие похожие ролики, а также может присоединиться к обсуждению каждого элемента образа с видео», — заявил представитель «Яндекс.Дзена».





Также предполагается, что «Слой» позволит наложить на себя в дополненной реальности виртуальные аксессуары и маски, невидимые обычному глазу. Эти элементы образа также можно будет публично обсудить, сообщил источник.





По его словам, сервис уже находится на стадии бета-теста. Испытывают систему на прочность и соответствие запросам пользователей около 100 экспертов по моде, отметил собеседник издания. Первые внешние пользователи смогут увидеть новый «Слой» летом, а публичная презентация приложения пройдет осенью.





Ранее представители компании сообщили, что композитор и пианист Кузьма Бодров, диджей Никита Забелин и девичья поп-группа «Комсомольск» записали альбом «Нечеловеческая музыка» с искусственным интеллектом (ИИ) компании «Яндекс». Отмечается, что основой для треков послужили наработки нейросети, дополненные творчеством исполнителей. Всего в мини-альбом вошли три композиции, которые размещены на сайте сервиса «Яндекс.Музыка».