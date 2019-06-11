Порошенко заявил, что в Донбассе нет экономической блокады

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой экономической блокады Донбасса нет, «есть ответственное решение» политика. В ноябре 2014 года занимавший в то время пост главы государства Порошенко подписал «Указ об экономической блокаде», согласно которому Киев прекратил выплаты пенсий и зарплат жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.





«А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение», — цитирует политика ТАСС. Порошенко объяснил, что принял «ответственное решение» из-за введения рублевой зоны в Донбассе и «конфискации в пользу России имущества, заводов, фабрик».





«Мы сказали, что пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями», — добавил он.





С 2014 года на востоке Украины идет вооруженный конфликт. В апреле 2014 года были провозглашены две народные республики — Донецкая и Луганская, которые являются частями соответствующих областей Украины. До сих пор они не признаны никем, в том числе и Россией.





В ноябре 2014 года Петр Порошенко подписал «Указ об экономической блокаде», согласно которому из Донбасса вывели государственные учреждения, банки, а также на неподконтрольной Киеву территории прекратили выплачивать пенсии и зарплаты. С апреля 2015 года выплаты взяли на себя власти самопровозглашенных республик.





В феврале 2018 года Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, Украина считает территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей «оккупированными страной-агрессором» Россией.