Козак рассказал о тайных предложениях от Демпартии Молдавии

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк предложил сменить курс своей партии не только своему политическому противнику, президенту страны Игорю Додону, но и напрямую Москве, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По его словам, Плахотнюк передал ему на встрече конверт, в котором допускал принятие Демпартией пророссийской позиции в противоположность предыдущему курсу, а также федерализацию Молдавии с целью разрешить конфликт в Приднестровье. Козак подчеркнул, что Россия отвергла все эти предложения и не собирается вмешиваться во внутренние дела республики.





«3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов. Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — рассказал Козак в интервью изданию «Коммерсантъ».





По словам вице-премьера, российская сторона настойчиво рекомендовала Партии социалистов и президенту страны не идти на сделку с Демпартией, с которой ранее находилась в оппозиции: Додон и поддерживающая его партия вели пророссийский курс, Плахотнюк и его сторонники ориентировались на Запад. «Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений», — подчеркнул Козак.





Если Плахотнюк действительно собирался пойти на такую сделку, то ему нужно было обнародовать свою позицию публично, считает вице-премьер. «Чтобы избиратели Демпартии, другие граждане Молдовы знали истинное лицо своих «героев», — пояснил он. Козак отметил, что предыдущие действия Демпартии не дают оснований верить, что коалиция между ними и партией социалистов вообще возможна.





Ранее телеканал Publika TV, принадлежащий Владимиру Плахотнюку, опубликовал компрометирующее видео с участием президента Молдавии Игоря Додона. На трех видеозаписях, сделанных скрытой камерой, запечатлены разговоры главы государства и бизнесмена о достижении нескольких договоренностей по ряду вопросов. В частности, речь шла о заключении некоего соглашения, которое должно было быть подписано в присутствии российского посла, а также о закрытии возбужденных в России против Плахотнюка уголовных дел в обмен на федерализацию страны. При этом Додон якобы говорит, что на федерализации настаивал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Телеканал не рассказал о дате и месте съемки, а также не подтвердил достоверность видеозаписей. Молдавский лидер заявлял ранее, что ожидает публикации подобных дискредитирующих материалов.





В Молдавии уже несколько лет продолжается политическая борьба между президентом страны Игорем Додоном и парламентом республики. После выборов 24 февраля парламент несколько месяцев пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.





Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.