В России с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

С 12 июня в России изменятся правила выезда детей за границу. Теперь заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет нужно подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции.





«[С 12 июня] Прием и учет таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. Также документы можно будет подать в территориальные органы МВД по месту жительства или пребывания ребенка. Если заявитель живет не в России, то он сможет обратиться в диппредставительство или консульское учреждение.





Обычно дети путешествуют за рубеж хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, в таком случае согласие второго родителя на выезд ребенка не требуется, пояснили в погранслужбе, сообщает «Российская газета».





Если несовершеннолетний выезжает за границу один, ему необходимы паспорт и нотариально оформленное согласие родителя. В случае, когда один из родителей подал заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж, несовершеннолетнего не выпустят из России. Погранслужба советует заранее выяснять, нет ли подобных ограничений — это можно сделать в том числе в миграционных подразделениях МВД.