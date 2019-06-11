Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики НАТО — видео

«10 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к государственной границе Российской Федерации воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.





Российский летчик доложил, что идентифицировал воздушные суда другой стороны, и сопроводил их, не допуская нарушения воздушного пространства РФ. «Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивается в сообщении.





Полет иностранных самолетов предположительно являлся частью учений Baltops-2019, организованных НАТО. Согласно заявлениям альянса, учения призваны показать способность членов организации работать вместе и не направлены против какой-либо страны. В учениях участвуют около 8,6 тысячи американских и европейских солдат из 18 стран, задействована морская, сухопутная и воздушная техника.