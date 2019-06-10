Замглавы ФСИН назвал журналиста Голунова «образцовым арестантом»

«Был надет на ногу электронный браслет сразу после доставки из здания суда. Если он покинет периметр квартиры, сработает устройство, его начнут искать. На него также надето второе мобильное устройство, перемещение и трек идет в режиме онлайн по всему земному шару, куда бы он ни направился. Оно крепится на поясе», — добавил замглавы службы исполнения наказаний. Следователи должны были изъять загранпаспорт Голунова, но этого сделано не было, поэтому ФСИН включил мобильный трекер, пояснил Максименко.





Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с мефедроном и кокаином. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Эксперты не нашли наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и в ногтевых пластинах, а также в анализах мочи Ивана Голунова.





Сам журналист настаивает, что ему подбросили наркотики. «Медуза» считает задержание Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. С 7 июня в разных городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.