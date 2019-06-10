Пять главных несостыковок в деле Ивана Голунова

Казалось бы, стандартное уголовное дело о «незаконном обороте наркотиков», каких в России десятки тысяч, в этот раз вызвало широкий резонанс. Под домашним арестом 36-летний журналист Иван Голунов, ему грозит более 10 лет лишения свободы, за то что он якобы торговал кокаином и мефедроном. Или не торговал. Я как главный редактор Daily Storm поговорила о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова с Ильей Юшковым. Сейчас он возглавляет отдел «Общество» Daily Storm, а до прихода в журналистику шесть лет работал оперативником ФСКН России.





Полицейские не знали, кто такой Иван Голунов (слова начальника оперативного подразделения отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД РФ Андрея Щирова: «Известно было только имя Иван и номер мобильного телефона»). Может ли это быть правдой?





Нет, это нереально.





Если журналист «Медузы» действительно попал в разработку (настоящую или фиктивную), то изначально полицейские могли его знать, как «молодого человека по имени Иван, который использует для общения телефонный номер +7-###-###-###».





Но к началу июня все должно было измениться. Одна из первых задач, которая ставится перед оперативниками, — установить личность преступника. И с ее решением могли бы возникнуть сложности, только если потенциальный фигурант — представитель диаспоры из Средней Азии, скрытный человек, который нигде не «светит» документы.





С Голуновым такого точно не могло быть. Тот же Щиров говорит в интервью «Дежурной части»: «Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, вылетает в Ригу, страны ближнего зарубежья». «Неустановленный молодой человек по имени Иван» не мог взять билет на самолет из Риги в Шереметьево и остаться анонимом. То есть с 25 мая 2019 года (хотя наверняка раньше), когда журналист последний раз прилетел в Москву из Латвии, оперативники УВД по ЗАО точно знали, что у них в разработке Иван Валентинович Голунов.





Я считаю, Андрей Щиров осознанно обманул съемочную группу «России 24» и телезрителей канала.