Генеральный директор «РТ-Инвест» — о новой системе приема бутылок для вторичной переработки

В пятницу, 7 июня, «РТ-Инвест», входящая в корпорацию «Ростех», подписала договор с «Российским экологическим оператором» (эта госкомпания была учреждена, чтобы стимулировать переработку и снижение захоронения отходов) о создании системы приема тары для вторичной переработки. В рамках совместного проекта в Москве и Казани будут установлены фандоматы для сбора бутылок. О деталях задуманного Daily Storm рассказал генеральный «РТ-Инвест» — Андрей Шипелов.





Площадками пилотного проекта станут Московский регион и Казань. На следующем этапе системы внедрят во всех городах-миллионниках. На специально выбранных точках установят по два так называемых фандомата: один — для пластиковых бутылок и банок, другой — для стекла. Закупка и производство аппаратов запланированы на текущий год.





«Появление фандоматов — это не самоцель. Основная миссия — переработка собранных отходов. Фандоматы позволяют получать более чистый продукт и, соответственно, повысить процент переработки. В данном случае он равен 100%. Любой другой способ раздельного сбора не позволяет это сделать», — сказал Андрей Шипелов.





Генеральный директор «РТ-Инвест» отметил, что каждый год в Московском регионе набирается более 1,2 миллиона тонн стеклянных бутылок, которые не утилизируются, и свыше 500 тысяч тонн пластиковых бутылок и алюминиевых банок.





«Самое важное — дать понять гражданам, что все устроено абсолютно прозрачно: люди видят, каким образом собирают тару, понимают, куда она едет. Наблюдают, что перевозится в пункты переработки, и в итоге видят готовую продукцию, сделанную из собранных отходов. Для этого мы внедряем систему цифровизации всех процессов: от баков до переработанного килограмма», — уточнил Шипелов.