Генеральный директор «РТ-Инвест» — о новой системе приема бутылок для вторичной переработки

В пятницу, 7 июня, «РТ-Инвест», входящая в корпорацию «Ростех», подписала договор с «Российским экологическим оператором» (эта госкомпания была учреждена, чтобы стимулировать переработку и снижение захоронения отходов) о создании системы приема тары для вторичной переработки. В рамках совместного проекта в Москве и Казани будут установлены фандоматы для сбора бутылок. О деталях задуманного Daily Storm рассказал генеральный «РТ-Инвест» — Андрей Шипелов.
Площадками пилотного проекта станут Московский регион и Казань. На следующем этапе системы внедрят во всех городах-миллионниках. На специально выбранных точках установят по два так называемых фандомата: один — для пластиковых бутылок и банок, другой — для стекла. Закупка и производство аппаратов запланированы на текущий год.
«Появление фандоматов — это не самоцель. Основная миссия — переработка собранных отходов. Фандоматы позволяют получать более чистый продукт и, соответственно, повысить процент переработки. В данном случае он равен 100%. Любой другой способ раздельного сбора не позволяет это сделать», — сказал Андрей Шипелов.
Генеральный директор «РТ-Инвест» отметил, что каждый год в Московском регионе набирается более 1,2 миллиона тонн стеклянных бутылок, которые не утилизируются, и свыше 500 тысяч тонн пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
«Самое важное — дать понять гражданам, что все устроено абсолютно прозрачно: люди видят, каким образом собирают тару, понимают, куда она едет. Наблюдают, что перевозится в пункты переработки, и в итоге видят готовую продукцию, сделанную из собранных отходов. Для этого мы внедряем систему цифровизации всех процессов: от баков до переработанного килограмма», — уточнил Шипелов.
Система, которую предполагает внедрять «РТ-Инвест» с «Российским экологическим оператором», подразумевает включение залоговой стоимости в товар без увеличения его цены. Бутылки будут отмечены специальной зеленой маркой. Так же делают в Германии, Австрии и Швейцарии.
«Стоимость тары будет порядка пяти-шести рублей за одну бутылку. Конечно, цены будут разниться — между маленькой и большой тарой, стеклом или пластиком», — сообщил Шипелов.
В Подмосковье и Казани, где планируют поставить первые фандоматы, «РТ-Инвест» реализует и другой большой проект. Компания совместно с Российским фондом прямых инвестиций и японо-швейцарской Hitachi Zosen Inova строит заводы по термической переработке отходов.
«Когда мы создавали предприятия, в медиапространстве начали появляться новости о них. Сложился миф, что мы строим только заводы. На самом деле, наша миссия — строить комплексную систему по обращению с отходами, которая начинается прежде всего с раздельного сбора. Мы заинтересованы в том, чтобы большинство отходов, которые можно экономически целесообразно переработать, мы могли извлечь и использовать», — объяснил Андрей Шипелов.
Также гендиректор «РТ-Инвест» по просьбе Daily Storm рассказал, в каких именно местах появятся такие автоматы.
«Судя по статистическим данным из тех стран, где подобная система успешно работает, лучшие точки размещения — торговые сети, места общего пользования, например: метрополитен, остановки, городские объекты. Все те места, где человек сталкивается с необходимостью сдать тару из-под выпитого напитка», — сказал Шипелов.