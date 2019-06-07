Погрели руки: как коммунальщики играют с тарифами на тепло





Дельта тепла





Помимо банального приписывания суммы в платежке, существует и еще один метод мухлежа с платой за отопление. Дело в том, что единые для всех жильцов счетчики на тепло находятся в подвалах домов, и снимать показатели с них ходят целые делегации из представителей МОЭК и управляющих компаний. Эти ответственные лица при каждом обходе составляют главный расчетный документ — так называемый акт приема-передачи энергоресурсов. И в дальнейшем, как пояснил Абушаев, его никому не показывают.





Теплоснабжение — это вообще самый удобный для мошенничества пункт в платежке, объяснил собеседник Daily Storm. Общедомовой счетчик замеряет температуру воды на входе в систему и на выходе из нее. Дальше по специальной формуле для каждой квартиры рассчитывается сумма платежа. На основании каких дынных и как производится расчет сами жильцы не знают, в платежке они видят только конечную цифру, которую требуется заплатить.





«Акт коммунальщики не представляют никому. Это отправная точка коррупции, здесь скрывается информация от нас, потребителей», — говорит Абушаев. — Интересно, что количество поставляемого тепла от года в год только растет, хотя зимы становятся теплее, а значит, и дельта между «вошедшим» и «вышедшим» теплом должна становиться все меньше. Но доходит и до страшного, когда у людей зимой топят так сильно, что обои отклеиваются, это называют «перетоп».





А вот счета за горячую и холодную воду и электричество гражданам приходят как правило правильные, но только если в квартире установлены счетчики. Благодаря приборам учета и более прозрачным тарифам, каждый человек может сам рассчитать свою сумму за эти услуги, и пространство для мошенничества пропадает.





Проблемы в взаимодействии между поставщиками ресурсов и управляющими компаниями не так давно заметили даже в Минстрое России. По данным ведомства, управляющие компании умудряются попросту не платить поставщикам, общий долг исчисляется уже миллиардами рублей. Для исправления ситуации в апреле 2018 года в Жилищный кодекс внесли изменения. Теперь граждане могут заключать договоры напрямую с поставщиками и исключать из цепочки посредников — управляющие компании.