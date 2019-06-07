Погрели руки: как коммунальщики играют с тарифами на тепло

Бывший чиновник из структур ЖКХ Тимур Абушаев уже год воюет с управляющей компанией «Городское бюджетное учреждение «Жилищник», отвечающей за коммунальные услуги для его дома в Москве. Активисту удалось доказать в Тушинском районном суде, что коммунальщики за 12 месяцев насчитали ему лишнюю плату за отопление на 5127 рублей. После этого Абушаев решил пойти дальше и помочь восстановить справедливость своим соседям и даже жителям других районов столицы и сейчас готовит коллективный иск. Daily Storm расспросил активиста, как россиянам начисляют лишние суммы в платежки и как этого избежать.
Единая теплоснабжающая организация Москвы — МОЭК — производит на своих ТЭЦ большую часть горячей воды, которая течет из кранов и греет квартиры в системе отопления. МОЭК не продает свои услуги напрямую москвичам, а делает это через посредников — управляющие компании, например, через ГБУ «Жилищник». При этом начислять свою комиссию за базовые услуги — воду, тепло и газ — ни одна управляющая компания не имеет права. Тарифы должны быть такими же, как и у поставщиков ресурсов. Дополнительная плата может взиматься только по договору с жильцами, за какие-нибудь иные услуги по обслуживанию дома. Такая прибыль будет облагаться налогами и подчиняться всем законам России в сфере коммерческих услуг.
Только вот платить налоги — дело не самое приятное. И, как рассказал Daily Storm Тимур Абушаев, свою прибыль некоторые сотрудники управляющих компаний научились получать в обход законодательства.
«Я сам бывший чиновник из сферы ЖКХ. Когда я решил выяснить, что у меня творится в платежке, то начал с самого жирного куска — с отопления. И стал дотошно запрашивать все документы: где какой объем, какой тариф, — рассказывает Тимур Абушаев. — Сам принцип воровства — вообще их великое множество — заключался в том, что завышали и объем, и тариф. То есть из МОЭКа мне пришло письмо, где сообщили, что тариф составляет 1500 рублей, а «Жилищник» считал по тарифу 2000 рублей. То же самое и с объемом».
Кто именно решил «подшаманить» платежку — неизвестно, с этим еще предстоит разобраться. А пока Абушаев собирает доказательства еще множества случаев мошенничества по всей Москве.
Помимо банального приписывания суммы в платежке, существует и еще один метод мухлежа с платой за отопление. Дело в том, что единые для всех жильцов счетчики на тепло находятся в подвалах домов, и снимать показатели с них ходят целые делегации из представителей МОЭК и управляющих компаний. Эти ответственные лица при каждом обходе составляют главный расчетный документ — так называемый акт приема-передачи энергоресурсов. И в дальнейшем, как пояснил Абушаев, его никому не показывают.
Теплоснабжение — это вообще самый удобный для мошенничества пункт в платежке, объяснил собеседник Daily Storm. Общедомовой счетчик замеряет температуру воды на входе в систему и на выходе из нее. Дальше по специальной формуле для каждой квартиры рассчитывается сумма платежа. На основании каких дынных и как производится расчет сами жильцы не знают, в платежке они видят только конечную цифру, которую требуется заплатить.
«Акт коммунальщики не представляют никому. Это отправная точка коррупции, здесь скрывается информация от нас, потребителей», — говорит Абушаев. — Интересно, что количество поставляемого тепла от года в год только растет, хотя зимы становятся теплее, а значит, и дельта между «вошедшим» и «вышедшим» теплом должна становиться все меньше. Но доходит и до страшного, когда у людей зимой топят так сильно, что обои отклеиваются, это называют «перетоп».
А вот счета за горячую и холодную воду и электричество гражданам приходят как правило правильные, но только если в квартире установлены счетчики. Благодаря приборам учета и более прозрачным тарифам, каждый человек может сам рассчитать свою сумму за эти услуги, и пространство для мошенничества пропадает.
Проблемы в взаимодействии между поставщиками ресурсов и управляющими компаниями не так давно заметили даже в Минстрое России. По данным ведомства, управляющие компании умудряются попросту не платить поставщикам, общий долг исчисляется уже миллиардами рублей. Для исправления ситуации в апреле 2018 года в Жилищный кодекс внесли изменения. Теперь граждане могут заключать договоры напрямую с поставщиками и исключать из цепочки посредников — управляющие компании.