Арест Ивана Голунова оказался интереснее, чем ПМЭФ. Повестку российской прессы поддержали иностранные СМИ

В пятницу, 7 июня, стало известно о задержании спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Российские СМИ в тот день имя журналиста-расследователя упоминали гораздо чаще, чем Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Схожая ситуация — в иностранной прессе. В некоторых изданиях инциденту с российским журналистом уделили даже больше внимания, чем форуму с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина.





Чаще остальных зарубежных СМИ про журналиста «Медузы» писала газета New York Times. С 7 по 10 июня Иван Голунов упомянут в 11 заметках. Это почти в два раза чаще, чем про ПМЭФ. О форуме издание опубликовало лишь шесть статей. Однако Владимиру Путину журналисты New York Times все равно уделили больше внимания, нежели аресту Голунова. Президент России фигурирует в 27 заметках газеты.





Французская Le Monde освещала ПМЭФ наравне с арестом журналиста «Медузы». Газета опубликовала четыре заметки. Две посвящены Ивану Голунову и столько же — экономическому форуму. Der Spiegel писал про Голунова меньше всех. Немецкие коллеги посвятили ему всего одну заметку. В свою очередь, ПМЭФ упомянули пять раз, а Владимира Путина — 13.





Совершенно другая картина — в отечественном медиапространстве. В день своего ареста (8 июня) журналист-расследователь Иван Голунов стал самой популярной медиаперсоной. По данным сервиса Brand Analytics «Медиатренды», в русскоязычных соцмедиа Иван Голунов был упомянут около 165 тысяч раз. Он обошел даже Владимира Путина, о котором сообщили 136 тысяч раз.





Арест во время ПМЭФ. Что говорят участники?





В день, когда СМИ узнали о задержании Ивана Голунова (7 июня), в Санкт-Петербурге проходила одна из самых значимых частей ПМЭФ — пленарное заседание, в котором принимали участие президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, генсек ООН Антониу Гутерриш и другие политики.