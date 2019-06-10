Арест Ивана Голунова оказался интереснее, чем ПМЭФ. Повестку российской прессы поддержали иностранные СМИ

В пятницу, 7 июня, стало известно о задержании спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Российские СМИ в тот день имя журналиста-расследователя упоминали гораздо чаще, чем Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Схожая ситуация — в иностранной прессе. В некоторых изданиях инциденту с российским журналистом уделили даже больше внимания, чем форуму с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Чаще остальных зарубежных СМИ про журналиста «Медузы» писала газета New York Times. С 7 по 10 июня Иван Голунов упомянут в 11 заметках. Это почти в два раза чаще, чем про ПМЭФ. О форуме издание опубликовало лишь шесть статей. Однако Владимиру Путину журналисты New York Times все равно уделили больше внимания, нежели аресту Голунова. Президент России фигурирует в 27 заметках газеты.
Французская Le Monde освещала ПМЭФ наравне с арестом журналиста «Медузы». Газета опубликовала четыре заметки. Две посвящены Ивану Голунову и столько же — экономическому форуму. Der Spiegel писал про Голунова меньше всех. Немецкие коллеги посвятили ему всего одну заметку. В свою очередь, ПМЭФ упомянули пять раз, а Владимира Путина — 13.
Совершенно другая картина — в отечественном медиапространстве. В день своего ареста (8 июня) журналист-расследователь Иван Голунов стал самой популярной медиаперсоной. По данным сервиса Brand Analytics «Медиатренды», в русскоязычных соцмедиа Иван Голунов был упомянут около 165 тысяч раз. Он обошел даже Владимира Путина, о котором сообщили 136 тысяч раз.
Арест во время ПМЭФ. Что говорят участники?
В день, когда СМИ узнали о задержании Ивана Голунова (7 июня), в Санкт-Петербурге проходила одна из самых значимых частей ПМЭФ — пленарное заседание, в котором принимали участие президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, генсек ООН Антониу Гутерриш и другие политики.
Один из участников форума рассказал Daily Storm, что предприниматели начали обращать внимание на ситуацию с задержанием журналиста «Медузы» еще до начала пленарного заседания.
«Новость достаточно быстро стала распространяться. С утра было много всяких мероприятий, бизнес-завтраки, сессии, конференции. Пик, когда все начали реагировать, в районе часа дня. Ближе к вечеру, после окончания пленарного заседания, люди уже полностью были в курсе происходящего», — указывает собеседник Daily Storm.
На следующий день в Санкт-Петербурге прошло еще несколько мероприятий, в рамках которых прозвучал ряд громких заявлений. Например, советник президента России, зампред оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, подводя итоги форума, заявил, что в ходе ПМЭФ было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей. А министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единой валюты.
Параллельно с заключительной частью экономического форума в субботу, 8 июня, в Никулинском суде избирали меру пресечения Ивану Голунову. Там же, около суда, образовался стихийный митинг в его поддержку.
В диалоге с Daily Storm бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, принимавший участие в ПМЭФ, рассказал, что все внимание участников было приковано к суду над журналистом «Медузы».
«Для СМИ и для читателей это событие оказалось гораздо важнее. Он [арест] полностью забил форум по количеству упоминаний в прессе. Когда надо было слушать то, что говорит президент, когда выступал лидер Китая, все сидели в интернете и смотрели, что происходит с Голуновым. На форуме это обсуждали абсолютно все»,— признался Евгений Ройзман.
Лидер экологического движения «Зеленая инициатива» и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь также присутствовал на ПМЭФ. Он сказал Daily Storm, что арест Голунова грозит имиджевыми потерями.
«Уже в пятницу инцидент обсуждался практически повсеместно. Я считаю, что это очень ударило по атмосфере форума. Так как иностранцы обращают внимание на такие ситуации. Они ситуацию мониторят. Тем более что про Голунова писали иностранные издания, — объяснил Митволь. — Без сомнения все те, с кем я разговаривал в кулуарах форума, сходились во мнении, что Голунова подставили и московская полиция разучилась работать. Сделали все безруко: запутались в количестве пакетиков, фотографии опубликовали не те. По моему мнению, в любой нормальной стране начальник УВД должен подать в отставку».
Что произошло с Иваном Голуновым?
Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с мефедроном и кокаином.
Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа.
Во время судебного заседания Голунов заявил, что ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналист напомнил, что в мае 2018 года в редакции Daily Storm прошли обыски из-за публикаций о нарушениях в сфере похоронных услуг.
Эксперты не нашли наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и в ногтевых пластинах, а также в анализах мочи Ивана Голунова. Сам журналист настаивает, что ему подбросили наркотики. «Медуза» считает задержание Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью.