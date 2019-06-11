«Восточный экспресс», Evraz и братья Ананьевы — с кем связаны терминалы, где не решена проблема угольной пыли





Кто уже поплатился?





Другой «борец» за экологию — АО «Находкинский морской торговый порт». В конце мая стало известно, что государственное предприятие «Росморпорт» хочет разорвать договор аренды со стивидором из-за нарушения природоохранных требований. В таком случае предприятие будет вынуждено покинуть рынок.





На сегодняшний день «Находкинский МТП» на 100% принадлежит ООО «Сибметинвест», которым руководит холдинг Evraz. В 2017 году Evraz подписал соглашение о продаже 100% «Находкинского МТП» своему контролирующему акционеру — кипрской компании Lanebrook Ltd, которой владеют Роман Абрамович и партнеры. Продажа бизнеса принесла Evraz 295 миллионов долларов чистыми поступлениями, которые компания направила на снижение долга.





Уголь не единственный товар, который приносит прибыль терминалу. Компания также переправляет черные металлы. На Восточном экономическом форуме в 2018 году гендиректор терминала Владимир Григорьев заявил, что компания готова расширить грузовую базу, напомнив, что исторически Находкинский МТП является универсальным портом. Впрочем, Григорьев сразу оговорился, что в будущем уголь «в любом случае продолжит играть важную роль для нас и наших коллег».





Если «Находкинский порт» только ожидает ввода санкций, то АО «Порт Ливадии» уже поплатилось за нарушение экостандартов. В конце марта 2019 года Находкинский суд приостановил деятельность стивидора на 14 суток. Причем еще годом ранее Олег Кожемяко, вице-губернатор Приморья, возмущался, «по какому праву через весь город в «Порт Ливадия» возят уголь машинами».





Список учредителей и директоров терминала поражает количеством Василиев. Гендиректором стивидора выступает Васильев Василий Васильевич. В бенефициарах числится некто Васильев Максим Васильевич. Тем же людям принадлежит «РПК Посейдон», промышляющий рыбной ловлей, и ООО «Морской порт Валентина». Его специализация — строительство портовых сооружений.





«Порт Ливадия» — самая молодая структура в собственности Васильевых (терминал зарегистрирован в 2016 году). Однако за это время компания хорошо освоила рынок. В 2017 году «Ливадия» поручила более 200 миллионов рублей выручки, годом ранее — почти в 10 раз меньше: лишь 21 миллион.





По «родственной» схеме действует и ООО «Восточный лесной порт». Единственным учредителем терминала является Николай Бобрышев. Руководит стивидором Бобрышев Виталий Николаевич. Им же принадлежит горнодобывающее предприятие «Сибирь» и убыточная компания «Тройка», занимающаяся лизингом сухопутного транспорта. Во главе последней — женщина со знакомой фамилией, Бобрышева Любовь Владимировна. Несмотря на убыток «Тройки» в 12 миллионов рублей, семейный бизнес от этого сильно не страдает. Выручка того же «Восточного лесного порта» за 2017 год уже превысила 325 миллионов рублей.





Уголь в убыток





Среди стивидоров-подписантов единственный, кто работает без прибыли, — ОАО «Терминал Астафьева». Он имеет репутацию одного из самых проблемных и загрязненных пунктов перевала. Вся его территория, на которой хранится уголь, находится в водоохранной зоне бухты Находка. Активисты не раз фиксировали нарушения экологических требований, жаловались на отсутствие пылезащитных мер и засорение терминала. В марте 2018 года стивидором занялся Приамурский суд. Тогда он приостановил деятельность «Терминала Астафьева» на 14 суток. Ситуация повторилась спустя год, в апреле 2019-го. Краевой суд в Приморье обязал стивидора прекратить хранение и перегрузку угля в микрорайоне Находки КПД.