«Восточный экспресс», Evraz и братья Ананьевы — с кем связаны терминалы, где не решена проблема угольной пыли

Обращение к полпреду президента направили 10 стивидорных компаний Находки. Руководители терминалов опасаются, что длительное прекращение деятельности обернется крахом для бизнеса. Хотя, казалось бы, чего бояться: в приморских СМИ то и дело появляются сообщения, что стивидоры заключили очередной договор по улучшению экологии или закупили новую партию пылеподавляющего оборудования. Daily Storm разбирался, кому принадлежат приморские терминалы.
Стивидоры Находки вступили в противостояние с Минприроды России. Telegram-канал «Зеленый змий» опубликовал скан обращения, подписанный 10 руководителями приморских терминалов. Они просят полпреда президента в ДФО не допустить поправок в КоАП о приостановке работы на 90 суток из-за эконарушений. Вместо этого они предлагают ограничиться увеличением штрафов.
Это письмо вывело противостояние экологов и стивидоров по вопросу угольной пыли в Приморье на новый виток. Обратиться к полпреду руководители компаний решили вскоре после заявления «Росморпорта» о разрыве соглашения с портом в Находке, который не соблюдал экологические нормы. После столь жестких мер стивидоры надумали искать решение экологической проблемы в административных коридорах. Но не за счет снижения оборотов.
По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), стивидоры отгружают больше угля, чем позволяет номинальная мощность терминалов.
Одновременно участники рынка декларируют на бумаге свое желание перейти на безопасные технологии. В марте 2018 года руководство Приморского края подписало соглашение с восемью стивидорными компаниями Находки о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом. Среди компаний — шесть подписантов, которые направили обращение к полпреду. Это ООО «Аттис Энтерпрайс», АО «Находкинский МТП», ООО «Геомар», АО «Дальмормонтаж», ОАО «Терминал Астафьева» и ООО «Восточная стивидорная компания».
Daily Storm рассказывает о владельцах портов, которые считают, что для тех, кто загрязняет города и океан угольной пылью, достаточно наказания в виде штрафов.
Банки на шахты
Фактический хозяин «Аттис Энтерпрайс» бизнесмен Артем Козовой больше связан с банковской сферой. Он начинал как руководитель «Эталонбанка», который позднее из-за имиджевого скандала объединили с банком «Восточный экспресс», где Козовой получил место в совете директоров.
В 2009 году отец семейства Геннадий Козовой еще возглавлял «Распадскую угольную компанию» (входит в холдинг Evraz). Однако трагедия на кемеровской шахте, случившаяся в 2010 году, подкосила публичную карьеру Козового-старшего. Ставку пришлось делать на сына. Артем Козовой ушел из банковской сферы и занялся экспортом и перевалкой угля.
Геннадий Козовой, кстати, до сих пожинает плоды своего руководства. В 2019 году он занял 105-е место в списке 200 самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в 950 миллионов долларов.
Между тем в медиаполе «Аттис Энтерпрайс» остается чуть ли не самым добросовестным борцом с загрязнениями. В 2018 году стивидор создал экологический фонд «Надежда», а годом ранее инвестировал в природоохранную отрасль более 68 миллионов рублей. «Половина от чистой прибыли», — гордо заявлял стивидор. Однако по сравнению с выручкой в один миллиард — не такой уж и впечатляющий вклад.
Кто уже поплатился?
Другой «борец» за экологию — АО «Находкинский морской торговый порт». В конце мая стало известно, что государственное предприятие «Росморпорт» хочет разорвать договор аренды со стивидором из-за нарушения природоохранных требований. В таком случае предприятие будет вынуждено покинуть рынок.
На сегодняшний день «Находкинский МТП» на 100% принадлежит ООО «Сибметинвест», которым руководит холдинг Evraz. В 2017 году Evraz подписал соглашение о продаже 100% «Находкинского МТП» своему контролирующему акционеру — кипрской компании Lanebrook Ltd, которой владеют Роман Абрамович и партнеры. Продажа бизнеса принесла Evraz 295 миллионов долларов чистыми поступлениями, которые компания направила на снижение долга.
Уголь не единственный товар, который приносит прибыль терминалу. Компания также переправляет черные металлы. На Восточном экономическом форуме в 2018 году гендиректор терминала Владимир Григорьев заявил, что компания готова расширить грузовую базу, напомнив, что исторически Находкинский МТП является универсальным портом. Впрочем, Григорьев сразу оговорился, что в будущем уголь «в любом случае продолжит играть важную роль для нас и наших коллег».
Если «Находкинский порт» только ожидает ввода санкций, то АО «Порт Ливадии» уже поплатилось за нарушение экостандартов. В конце марта 2019 года Находкинский суд приостановил деятельность стивидора на 14 суток. Причем еще годом ранее Олег Кожемяко, вице-губернатор Приморья, возмущался, «по какому праву через весь город в «Порт Ливадия» возят уголь машинами».
Список учредителей и директоров терминала поражает количеством Василиев. Гендиректором стивидора выступает Васильев Василий Васильевич. В бенефициарах числится некто Васильев Максим Васильевич. Тем же людям принадлежит «РПК Посейдон», промышляющий рыбной ловлей, и ООО «Морской порт Валентина». Его специализация — строительство портовых сооружений.
«Порт Ливадия» — самая молодая структура в собственности Васильевых (терминал зарегистрирован в 2016 году). Однако за это время компания хорошо освоила рынок. В 2017 году «Ливадия» поручила более 200 миллионов рублей выручки, годом ранее — почти в 10 раз меньше: лишь 21 миллион.
По «родственной» схеме действует и ООО «Восточный лесной порт». Единственным учредителем терминала является Николай Бобрышев. Руководит стивидором Бобрышев Виталий Николаевич. Им же принадлежит горнодобывающее предприятие «Сибирь» и убыточная компания «Тройка», занимающаяся лизингом сухопутного транспорта. Во главе последней — женщина со знакомой фамилией, Бобрышева Любовь Владимировна. Несмотря на убыток «Тройки» в 12 миллионов рублей, семейный бизнес от этого сильно не страдает. Выручка того же «Восточного лесного порта» за 2017 год уже превысила 325 миллионов рублей.
Уголь в убыток
Среди стивидоров-подписантов единственный, кто работает без прибыли, — ОАО «Терминал Астафьева». Он имеет репутацию одного из самых проблемных и загрязненных пунктов перевала. Вся его территория, на которой хранится уголь, находится в водоохранной зоне бухты Находка. Активисты не раз фиксировали нарушения экологических требований, жаловались на отсутствие пылезащитных мер и засорение терминала. В марте 2018 года стивидором занялся Приамурский суд. Тогда он приостановил деятельность «Терминала Астафьева» на 14 суток. Ситуация повторилась спустя год, в апреле 2019-го. Краевой суд в Приморье обязал стивидора прекратить хранение и перегрузку угля в микрорайоне Находки КПД.
«Терминал Астафьева» основан в 2011 году на территории Находкинской жестянобаночной фабрики. Ее причалы, долгое время предназначавшиеся для погрузки жестяных банок, сегодня изношены и небезопасны. А конструкции деформировались от нагрузки.
Бенефициаром терминала является известный в регионе предприниматель, экс-депутат Госдумы Руслан Кондратов.
Недовольство общественником не помешало Кондратову в 2018 году стать участником Петербургского экономического форума. Тогда глава «Астафьева» рассказал о грандиозных планах сделать из терминала современный перевалочный пункт закрытого типа. И даже подписал меморандум о сотрудничестве с немцами и японцами. В том же году Кондратов стал хедлайнером Восточного международного экономического форума, на котором еще раз поделился задумками по модернизации причала. Однако подобные заявления, как подметили тогда журналисты, Кондратов делал и на саммите АТЭС в 2012 году.
Уголь на Кипре и Виргинских островах
На фабричной территории возникло и АО «Порт Восточные ворота». Сейчас терминал на 100% принадлежит АО «Приморский завод» — это бывшее судоремонтное предприятие, место которого и занял стивидор. Основными акционерами «Приморского завода» выступают Андрей, Николай и Иван Заварзины. Все вместе они контролируют более 60% предприятия.
Еще год назад в структуре собственников терминала можно было заметить братьев Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка. Принадлежащее им ООО «Руслесгрупп» (Иркутск) являлось учредителем приморского терминала. В свою очередь, учредителем иркутской фирмы выступал офшор «Джастон Холдингс Лтд» (Британские Виргинские острова).
Через «Руслесгрупп» Ананьевы контролировали 24% акций АО «Порт Восточные ворота». Свою долю предприниматели оценили в 57 миллионов рублей.
Расстаться с приморскими активами братья Ананьевы решили как раз в тот момент, когда у терминала начались проблемы с Роспотребнадзором. В марте 2017 года из-за системных экологических нарушений госорган попросил приостановить деятельность стивидора на 90 суток. Впрочем, реальные меры последовали только в 2018-м — «Порт Восточные ворота» прекратил работу на 10 суток.
Учредителем другого порта, ООО «Восточная стивидорная компания», является кипрская фирма Leverret Holding Limited (владеет 100% предприятия). О ее деятельности известно крайне мало. Куда больше информации по принадлежащему ей холдингу Global Ports, в который входит и сам приморский терминал. Global Ports — ведущий оператор контейнерных терминалов в России, он обслуживает Балтийский и Дальневосточный бассейны.
С 2018 года холдингом руководит Владимир Бычков. С портовой отраслью он пересекался через ООО «Глобальный контейнерный сервис», которое занимается контейнерной перевозкой и логистикой. Также у Бычкова 40%-ная доля в пакете акций охранного агентства «Скиф».
Как сказалась на приморском терминале смена руководства в верхах, судить рано. Пока, по данным за 2017 год, «Восточная стивидорная компания» показывает стабильный доход в 6,8 миллиарда рублей.