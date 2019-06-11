Города-миллионники получили от Роспотребнадзора не более десятка пляжей

Июньская жара пришла уже почти во все регионы, заставив горожан присматриваться к местным водоемам. Вот только искупаться без опасений за свое здоровье может оказаться проблематично — даже в городах-миллионниках пляжей, аккредитованных Роспотребнадзором, не более десятка. А где-то их нет вообще. Спасаться приходится в фонтанах и на «диких неблагоустроенных пляжах с кучами мусора».





Это лето в России обещает быть жарким, и тем, кто не сможет выбраться к морю, спасаться от высоких температур придется на городских водоемах. В большинстве российских городов купальный сезон уже открыт, а где-то (например, в Самаре и Новосибирске) это должно произойти в ближайшее время. Но даже там жители уже активно потянулись на городские пляжи.





Однако далеко не во всех водоемах купаться безопасно.





Чтобы реки, озера и пруды официально признать пригодными для купания, необходимо произвести ряд манипуляций: водолазы должны проверить дно на предмет опасного мусора и отходов, а лаборатории — проанализировать качество воды и песка и дать по ним заключение.





Так, в Москве при наличии 108 обустроенных зон отдыха у воды купаться официально разрешено только в восьми водоемах.





В других крупных населенных пунктах соотношение не лучше, данные несильно разнятся от города к городу.





Печально обстоят дела в Волгограде: на город-миллионник приходится всего два разрешенных места для купания. В Ростове и Воронеже можно без опаски плавать в четырех зонах отдыха, в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани — в пяти, в Челябинске — в шести. Лидерами же стали Самара и Нижний Новгород, где Роспотребнадзор «аккредитовал» восемь и одиннадцать водных зон соответственно.





В Казани, правда, до сих пор неясен статус некоторых пляжей вдоль Волги — всему виной обмеление реки, которое пока не позволяет экспертам произвести необходимые проверки.