Города-миллионники получили от Роспотребнадзора не более десятка пляжей

Июньская жара пришла уже почти во все регионы, заставив горожан присматриваться к местным водоемам. Вот только искупаться без опасений за свое здоровье может оказаться проблематично — даже в городах-миллионниках пляжей, аккредитованных Роспотребнадзором, не более десятка. А где-то их нет вообще. Спасаться приходится в фонтанах и на «диких неблагоустроенных пляжах с кучами мусора».
Это лето в России обещает быть жарким, и тем, кто не сможет выбраться к морю, спасаться от высоких температур придется на городских водоемах. В большинстве российских городов купальный сезон уже открыт, а где-то (например, в Самаре и Новосибирске) это должно произойти в ближайшее время. Но даже там жители уже активно потянулись на городские пляжи.
Однако далеко не во всех водоемах купаться безопасно.
Чтобы реки, озера и пруды официально признать пригодными для купания, необходимо произвести ряд манипуляций: водолазы должны проверить дно на предмет опасного мусора и отходов, а лаборатории — проанализировать качество воды и песка и дать по ним заключение.
Так, в Москве при наличии 108 обустроенных зон отдыха у воды купаться официально разрешено только в восьми водоемах.
В других крупных населенных пунктах соотношение не лучше, данные несильно разнятся от города к городу.
Печально обстоят дела в Волгограде: на город-миллионник приходится всего два разрешенных места для купания. В Ростове и Воронеже можно без опаски плавать в четырех зонах отдыха, в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани — в пяти, в Челябинске — в шести. Лидерами же стали Самара и Нижний Новгород, где Роспотребнадзор «аккредитовал» восемь и одиннадцать водных зон соответственно.
В Казани, правда, до сих пор неясен статус некоторых пляжей вдоль Волги — всему виной обмеление реки, которое пока не позволяет экспертам произвести необходимые проверки.
Если говорить о Волге, то ситуация в Волгограде выглядит несколько странно: всего четыре пляжа на 100 километров береговой линии с возможностью купаться только на двух из них — это крайне мало.
По мнению урбаниста Дмитрия Любитенко, проблему может решить левый берег Волги, который расположен прямо напротив центральной части Волгограда. Горожане, кстати, давно считают его лучшим местом для купания. А с тех пор как появился мост через Волгу, добраться до него стало гораздо проще. Однако пока власти не разглядели потенциала левого берега и он представляет собой дикий неблагоустроенный пляж с кучами мусора.
Для Ростова-на-Дону четыре «аккредитованных» пляжа — тоже довольно слабый показатель. К слову, в прошлом году их было и того меньше. Этим летом власти приняли решение открыть пляж на левом берегу Дона, на сегодняшний момент планируется довести до приемлемого состояния и открыть зону отдыха на Ростовском море, которая пока не используется из-за несоответствия нормам.
Обеспечивать безопасность на одобренных ростовских пляжах будут казачьи дружины, а, например, в Новосибирске эту функцию на себя взяла конная полиция.
Глобально Новосибирск все еще ждет открытия купального сезона — жара в город еще не пришла и спасатели продолжают готовить пляжи.
В Самаре купаться можно будет только с 15 июня, но некоторые горожане решили быть проактивными и заранее «бронируют» (ограждают неким подобием забора, устанавливая таблички «занято, 2019 год») места на пляжах, несмотря на то что это как минимум противозаконно. Если региональные министерства не вмешаются, то когда начнется сезон, желающим позагорать останутся лишь маленькие клочки песка.
А вот в Северной столице другие проблемы: там к пляжам Сестрорецка из Финского залива прибило большое количество мертвой рыбы, а вода приобрела зеленый цвет из-за гниющих сине-зеленых водорослей.
Купание запрещено
Разрешение от Роспотребнадзора, однако, не гарантирует, что одобренные водоемы будут радовать отдыхающих весь сезон: за качеством воды будут следить на протяжении лета и, если по каким-либо причинам ситуация изменится в худшую сторону, на пляже запретят заходить в воду.
В некоторых крупных городах результаты анализов воды регулярно оказываются неудовлетворительными. Складывается ситуация, когда оборудованные пляжи есть, а купаться на них нельзя. Подобное происходит в трех городах-миллионниках — Краснодаре, Омске и Красноярске.
В Омске сразу после открытия подготовленных к сезону пляжей запретили купаться — Иртыш не прошел проверки на бактериологические показатели.
В Краснодаре уже девять лет нельзя купаться ни в Кубани, ни в других водоемах. Средняя температура в городе летом — 30 градусов по Цельсию, а возможность освежиться есть только в муниципальных бесплатных бассейнах в районе спорткомплекса «Олимп», что для большого города ничтожно мало.
Краснодарцы по традиции пытаются спастись от изнуряющей жары в фонтанах, где официально купаться запрещено. Ни штрафы, ни высокая вероятность заразиться целым рядом неприятных заболеваний не останавливают горожан.
В Красноярске похожая ситуация: жителям города доступны для купания только бассейны. В открытых водоемах каждый год проводятся работы по очистке водоемов, водолазы обследуют дно на наличие опасных предметов, однако все портит общий уровень загрязненности воды. С ним ситуация из года в год остается неудовлетворительной.
Однако в этом году в крае все же появился первый пляж, где официально можно купаться, — рядом с Минусинском, на карьере «Золотая звезда».
Популярное на Кубани и в некоторых других городах купание в фонтанах — это еще полбеды. Основная проблема заключается в неофициальных пляжах, где нет ни подходящей инфраструктуры, ни персонала, который сможет оказать квалифицированную помощь при несчастном случае.
На официальном оборудованном пляже должны быть спасательный и медицинский пункт, раздевалки, душевые, солнцезащитные зонты, а также обязаны находиться работники, поддерживающие чистоту и порядок на территории. В столице, к слову, довольно креативно подошли к вопросу безопасности и призвали на помощь новые технологии.
Вместе со спасателями мониторить ситуацию на пляжах в этом году будут и квадрокоптеры, при помощи которых можно будет быстро заметить тонущего или же нарушителей общественного порядка. Сигнал о происшествии с беспилотника сразу попадает к спасателям, которые, в свою очередь, уже реагируют на ситуацию.
Уже четыре года подряд на пляжах несут службу и собаки-спасатели: золотистые ретриверы, ньюфаундленды и зенненхунды патрулируют по выходным самые популярные места отдыха столичных жителей. В прошлом году, благодаря четвероногому спасателю, из воды удалось вытащить одного утопающего.
А как дела на море?
В этом году 13 сочинских пляжей получили международный сертификат «Голубой флаг», которого удостаиваются только самые чистые и благоустроенные пляжи мира.
Получить почетное звание не так просто: нужно подать заявку, оплатить все анализы и пробы, а потом международное экологическое жюри принимает решение о сертификации пляжа.
В России, помимо Сочи, «Голубой флаг» есть только у двух пляжей в городском округе Янтарный Калининградской области.
Рейтинг стран с самыми чистыми пляжами уже давно возглавляет Испания, где есть 566 благоустроенных берегов. Несмотря на то что российские цифры выглядят скромно на этом фоне, динамика тем не менее положительная: в прошлом году только шесть пляжей в Сочи и один в Янтарном были удостоены «Голубого флага».