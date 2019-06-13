Объектив от «Зенита», начинка от Leica — на кого рассчитан новый продукт «Ростеха»

Российский холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», официально запустил продажу дальномерной цифровой камеры «Зенит М». Культовая советская марка вернулась на рынок фототехники после ухода в 2005 году. Однако новый «Зенит М» нельзя назвать чисто российской цифровой фотокамерой. Модель разработана на базе немецкой камеры Leica M (Type 240). Похоже, сотрудничество — пока единственный вариант для отечественных цифровых фотоаппаратов. Но проблемы с переходом пленки на «цифру» возникали не только у «Зенита».
Качественный, удобный, массовый, стильный по советским меркам, — так описывали фотографы старый пленочный «Зенит». Однако новую модель будет сложно отыскать в каждой российской квартире. Фотоаппарат вышел ограниченным тиражом — 500 штук и уже распродан по предзаказу.
Профессионалы или ностальгирующие?
«Зенит М», как и прежде, выпускает Красногорский механический завод имени С.А. Зверева (с 2009 года входит в холдинг «Швабе»). Правда, у нового фотоаппарата есть одна особенность. Камера разработана при участии не менее легендарной немецкой фирмы Leica.
Leica в мире фототехники — все равно что Lamborghini от автомобилей. Такое сотрудничество автоматически причисляет «Зенит М» к классу люксовых товаров. Об этом говорит и цена фотоаппарата — 460 тысяч рублей. С переходом в премиальный сегмент Красногорский мехзавод приобрел и новую аудиторию, пристрастия которой понятны не до конца. Но, как уверяют в «Швабе», «Зенит М» уже пользуется спросом:
«Когда мы начинали эту работу, мы не ожидали, что желающих купить фотоаппарат окажется так много, причем как в России, так и за рубежом. Среди заказчиков есть частные лица, есть компании, что говорит о том, что существует спрос».
Однако, по мнению фотожурналиста и преподавателя фотографии Камиля Айсина, новый «Зенит» окажется интересен лишь узкому кругу фотолюбителей. Причиной тому неидеальные технические характеристики, ограниченный тираж и приятные воспоминания о советском прошлом:
«Этот фотоаппарат, как мне кажется, рассчитан на непрофессиональное коммерческое использование. Скорее, это камера для души, для тех, кто хочет поностальгировать и у кого завалялись деньги, чтобы купить технику советского бренда. Озвученный тираж в 500 экземпляров, он и рассчитан именно на такую аудиторию».
Старые и новые конкуренты
Прежде пленочный «Зенит», рассчитанный на массового пользователя, имел тираж в десятки и сотни тысяч. Спрос на недорогие зеркалки в СССР был очень велик. Правда, при возможности фотолюбители все же покупали зарубежные аппараты.
«В советское время «Зенит» стоил 56 рублей и за ним были большие очереди в фирменном магазине в Сокольниках. Однако люди, которые занимались фотографией и выезжали за границу, привозили оттуда Nikon, Canon и Minolta. То есть техника от «Зенита» была хорошей, вроде как надежной, но оставалась востребованной только за неимением лучшего», — рассказал Daily Storm Сергей Федотенко, фотограф, руководитель фотолаборатории Printby.pro.
При нынешней цене на «Зенит М» приходится говорить уже о новых конкурентах. Мы поинтересовались, какие еще фотокамеры можно приобрести за ту же цену без потери в качестве.
«Если брать профессиональную фотографию, то Canon 1DX хватит выше крыши. Sony Alpha делает шикарные камеры с хорошим динамическим диапазоном. Fuji выпускает неплохие зеркалки. Много конкурентов... Мое мнение, что человек, у которого есть 460 тысяч рублей, купит ту же самую Leica, а не «Зенит», даже если она будет стоить чуть дороже», — рассказал Федотенко.
Кстати, все указанные модели оказались дешевле «Зенита М».
Русско-немецкое качество
Первые переговоры с владельцем фирмы Leica Camera AG начались в 2016 году. Как пояснила пресс-служба «Швабе», суть проекта заключалась в том, что у Красногорского завода есть уникальный опыт объективостроения, а у Leica — качественные цифровые технологии и знаковое имя. Поэтому немецкая компания занялась производством корпуса камеры, а объектив под названием «Зенитар» доверили отечественным разработчикам.
По мнению экспертов, оптика у нового фотоаппарата и правда неплохая. Чувствуется историческая преемственность. Специализация Красногорского завода — военная техника, а у этой сферы всегда был большой спрос. Предприятие и сейчас занимается поставкой прицелов, дальномеров, приборов ночного видения, биноклей.
Одним из ключевых показателей «Зенитара» является его светосила, то есть способность объектива пропускать свет. У нового «Зенита» она равна единице, что в мире фототехники встретишь не часто. Параметр 1.0 означает, что фотокамера полностью пропускает свет. Светосила 2.0 означает, что проходит только 1/2 света, 4.0 — пропускает 1/4 света и т.д.
Другой вопрос, насколько такая характеристика вообще уместна? Как считает фотожурналист Камиль Айсин, она не то чтобы показатель «бешеного» качества, а скорее, часть маркетинговой стратегии:
«Единица как показатель светосилы хороша только в тех случаях, если приходится снимать в совершенно ужасных условиях, темно хоть глаз выколи. Такой показатель, конечно, помогает быстрее фокусироваться, но вместе с этим и усложняет попадание в резкость. Поэтому в профессиональной фотографии — не в атр-съемке — такие значения диафрагменных чисел используются крайне редко».
Отчасти такая высокая светосила является фишкой «лейковских» камер. Подобные параметры встречаются у китайских производителей, например, Zhongyi Optics. За вменяемые деньги можно найти объективы со светосилой 1.5. За 65 тысяч рублей — приобрести объектив от Nikon со значением 1.2. Тот же Красногорский завод выпустил объектив с показателем 0.95. Такая оптика стоит более 55 тысяч рублей.
«Цифра» в России
Другое дело, что опыт в производстве цифровых фотоаппаратов у Красногорского завода совсем небольшой. Развал электронной промышленности в постсоветской России и отсутствие государственного финансирования сделали невозможным отечественное производство цифровой фототехники. Выход из ситуации нашелся в сотрудничестве с зарубежными фирмами.
Примечательно, что в 2014 году Красногорский завод все же пытался наладить выпуск другого культового советского фотоаппарата «Зоркий-М», но дальше разработки дизайна дело не ушло. Причем если поставить рядом классический вариант дальномерной (незеркальной) камеры от Leica, вопрос оригинального оформления «Зоркого» исчезнет сам собой. Тот же дизайнерский шаблон заложен и в новый «Зенит М».
Таким образом, немецкая компания в этой коллаборации выступает как классический ОЕМ-изготовитель, то есть производитель компонентов для изделий другой компании. В отличие от «Зенита», у Leica есть полная система логистики и производственная инфраструктура.
Daily Storm поинтересовался, есть ли в планах у холдинга выпустить более массовую модель, дешевле 460 тысяч рублей? В данном случае, снизить цену — означает пересмотреть сотрудничество с Leica.
«Мы проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая, возможно, это будет зеркальная камера или более совершенная дальномерная, и, возможно, в другом ценовом сегменте», — ответили в «Швабе».
Leica — за Huawei, Minolta — за принтеры, а Fuji — за старое
Не для одного «Зенита» переход от пленки к «цифре» оказался болезненным процессом. Конкуренты каждый по-разному отреагировали на изменения. Если такие японские гиганты, как Canon, Nikon, Sony, и сейчас представлены на полке любого фотосалона, то для ряда фирм цифровой бум закончился либо поглощением более крупным холдингом, либо уходом в другую отрасль оптики.
Среди тех, кто остался в сегменте, — все та же Leica. Сегодня — это большое имя, под которым малой серией выпускаются недешевые фотокамеры высокого качества. Прежде фирма славилась своей страстью к инновационным решениям. Она первой предложила использовать компактную камеру под пленку 35 мм, которая потом стала стандартом де-факто.
В начале 2016 года компания вновь решила поэкспериментировать. Стало известно, что Leica примет участие в разработке камер для новой линейки смартфонов Huawei P9 и P9 Plus. Итогом сотрудничества явилась двойная камера на 12 Мп, позволяющая снимать практически без ореолов и бликов. Совместная работа Leica и Huawei, несмотря на технологические разногласия, принесла неплохие плоды. За первые месяцы продаж общемировые поставки гаджета достигли 12 миллионов.
Иногда партнерство — единственный способ остаться на рынке. Так посчитали Minolta и Konica — ведущие японские производители фотокамер и фотопленки. В 2003 году они объявили о своем слиянии и образовали крупный холдинг Konica Minolta.
Однако стратегия оказалась неудачной. Спустя три года предприятие покинуло рынок фотокамер из-за большой убыточности бизнеса. Производство зеркальных фотоаппаратов было продано Sony. Сам же Konica Minolta сосредоточился на поставке принтеров, измерительных приборов, медицинского оборудования и проекторов для планетариев.
Баланс между аналоговой и цифровой фотографией сохраняет компания Fujifilm. Будучи производителем первой цифровой камеры в мире, Fuji остается одним из крупнейших экспортеров фотопленки. Кроме этого, предприятие выпускает печатное оборудование, медицинские приборы, роботов-укладчиков и даже серию косметики.