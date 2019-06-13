Объектив от «Зенита», начинка от Leica — на кого рассчитан новый продукт «Ростеха»

Leica в мире фототехники — все равно что Lamborghini от автомобилей. Такое сотрудничество автоматически причисляет «Зенит М» к классу люксовых товаров. Об этом говорит и цена фотоаппарата — 460 тысяч рублей. С переходом в премиальный сегмент Красногорский мехзавод приобрел и новую аудиторию, пристрастия которой понятны не до конца. Но, как уверяют в «Швабе», «Зенит М» уже пользуется спросом:

«Когда мы начинали эту работу, мы не ожидали, что желающих купить фотоаппарат окажется так много, причем как в России, так и за рубежом. Среди заказчиков есть частные лица, есть компании, что говорит о том, что существует спрос».





Однако, по мнению фотожурналиста и преподавателя фотографии Камиля Айсина, новый «Зенит» окажется интересен лишь узкому кругу фотолюбителей. Причиной тому неидеальные технические характеристики, ограниченный тираж и приятные воспоминания о советском прошлом:





«Этот фотоаппарат, как мне кажется, рассчитан на непрофессиональное коммерческое использование. Скорее, это камера для души, для тех, кто хочет поностальгировать и у кого завалялись деньги, чтобы купить технику советского бренда. Озвученный тираж в 500 экземпляров, он и рассчитан именно на такую аудиторию».





Старые и новые конкуренты





Прежде пленочный «Зенит», рассчитанный на массового пользователя, имел тираж в десятки и сотни тысяч. Спрос на недорогие зеркалки в СССР был очень велик. Правда, при возможности фотолюбители все же покупали зарубежные аппараты.





«В советское время «Зенит» стоил 56 рублей и за ним были большие очереди в фирменном магазине в Сокольниках. Однако люди, которые занимались фотографией и выезжали за границу, привозили оттуда Nikon, Canon и Minolta. То есть техника от «Зенита» была хорошей, вроде как надежной, но оставалась востребованной только за неимением лучшего», — рассказал Daily Storm Сергей Федотенко, фотограф, руководитель фотолаборатории Printby.pro.





При нынешней цене на «Зенит М» приходится говорить уже о новых конкурентах. Мы поинтересовались, какие еще фотокамеры можно приобрести за ту же цену без потери в качестве.





«Если брать профессиональную фотографию, то Canon 1DX хватит выше крыши. Sony Alpha делает шикарные камеры с хорошим динамическим диапазоном. Fuji выпускает неплохие зеркалки. Много конкурентов... Мое мнение, что человек, у которого есть 460 тысяч рублей, купит ту же самую Leica, а не «Зенит», даже если она будет стоить чуть дороже», — рассказал Федотенко.