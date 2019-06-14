Рыбаки в Финском заливе убили уже около 40 краснокнижных тюленей

Около 40 тюленей в Финском заливе погибли от рук браконьеров с середины апреля 2019 года. В природозащитной организации «Фонд друзей балтийской нерпы» Daily Storm рассказали, что в массовой гибели животных виноваты рыбаки. Сами нерпы тех не интересуют — иногда пресноводные попадают в сети вместе с рыбой и задыхаются под водой. А многих убивают, чтобы не портить снасти.
По данным Фонда друзей балтийской нерпы, ежегодно от рук рыбаков погибают десятки и сотни балтийских кольчатых нерп и серых тюленей. Смертельной чаще всего становится мережа — сеть, похожая на чулок. Их устанавливают на дне, нерпы и тюлени заплывают внутрь случайно или в поисках пищи, а назад выбраться уже не могут и умирают без кислорода. Но нередки и случаи целенаправленного убийства животных.
«Иногда они гибнут в ставных сетях, тоже запутываясь. И перед рыбаками встает вопрос: либо обрезать сети, либо вырезать из сети тюленя. Обычно выбирают второй вариант. Но поскольку живому тюленю отрезать ласты или голову тяжело, то его сначала убивают», — рассказывает Елена Андриевская, одна из создательниц Фонда друзей балтийской нерпы.
Морских животных либо просто забивают палками в сетях, либо отстреливают. Для рыбаков тюлени — досадная помеха. Они, например, портят улов, снасти, конкурируют за рыбу. «По логике рыбаков, больше тюленей — меньше рыбы, и наоборот», — поясняет Андриевская.
При этом в Европе ситуация иная. Например, в Эстонии используют только безопасные сети. Евросоюз выделил миллион евро на обновление всех снастей. А в Финляндии введены запрет на рыбную ловлю в природоохранных территориях и сезонный запрет на промысел там, где тюленята начинают осваивать мир.
В России десятки мертвых тюленей течением выбрасывает на берег, там их находят отдыхающие. Погибшим животным желательно проводить вскрытие, чтобы выяснить точные причины гибели. Делать это должна Государственная ветеринарная служба. Однако обычно вскрытие никто не производит. Недавно на одном из пляжей в Ленинградской области нашли тюленя без головы, но делу о зарубленном ластоногом так и не дали ход. Росприроднадзор указал в заключении: «Тюленю расклевали голову чайки».
Государство же, по словам Андриевской, обязано следить за тем, чтобы животных не убивали, хотя бы целенаправленно. И балтийская нерпа, и серый тюлень включены в Красную книгу России, контролировать обращение с ними должны Государственная морская инспекция и Росприроднадзор.
«У нас нет системы, обеспечивающей безопасность животных. Наверное, и мы недостаточно настойчивы, и прежнее управление Росприроднадзора не слишком следило. Сейчас оно поменялось, и мы надеемся на улучшения. К тому же в последнее время поднимается большой общественный резонанс. Десятки и даже сотни животных в год гибнут, и людям не все равно», — обнадеживает собеседница Daily Storm.
Но не все так любят тюленей, как зоозащитники. Несмотря на поддержку Фонда друзей балтийской нерпы со стороны большинства жителей Ленинградской области, добиться единодушия не удается.
«С одной стороны, жители региона нас поддерживают и выступают за спасение нерп и тюленей. Но люди разные. У одних есть своя работа, стабильный доход, их жизнь не связана напрямую с морем. А есть рыбаки, у которых нет других средств. Пропорция примерно 20 на 80, защитники животных в большинстве», — указывает Андриевская.
Балтийских кольчатых нерп в природе осталось мало: в Финском заливе ученые насчитывают около 200 особей. Балтийских серых тюленей, по разным оценкам, до 22 тысяч во всем Балтийском море. Охранный статус у них не ниже, чем у амурских тигров. За добычу краснокнижных животных (а также за продажу, приобретение, содержание, хранение, перевозку или пересылку) в России грозит уголовная ответственность — до трех лет колонии и высокий штраф. Для участников групп браконьеров статья 256.1 Уголовного кодекса предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы.