Рыбаки в Финском заливе убили уже около 40 краснокнижных тюленей

Около 40 тюленей в Финском заливе погибли от рук браконьеров с середины апреля 2019 года. В природозащитной организации «Фонд друзей балтийской нерпы» Daily Storm рассказали, что в массовой гибели животных виноваты рыбаки. Сами нерпы тех не интересуют — иногда пресноводные попадают в сети вместе с рыбой и задыхаются под водой. А многих убивают, чтобы не портить снасти.





Не все сети одинаково полезны





По данным Фонда друзей балтийской нерпы, ежегодно от рук рыбаков погибают десятки и сотни балтийских кольчатых нерп и серых тюленей. Смертельной чаще всего становится мережа — сеть, похожая на чулок. Их устанавливают на дне, нерпы и тюлени заплывают внутрь случайно или в поисках пищи, а назад выбраться уже не могут и умирают без кислорода. Но нередки и случаи целенаправленного убийства животных.





«Иногда они гибнут в ставных сетях, тоже запутываясь. И перед рыбаками встает вопрос: либо обрезать сети, либо вырезать из сети тюленя. Обычно выбирают второй вариант. Но поскольку живому тюленю отрезать ласты или голову тяжело, то его сначала убивают», — рассказывает Елена Андриевская, одна из создательниц Фонда друзей балтийской нерпы.





Морских животных либо просто забивают палками в сетях, либо отстреливают. Для рыбаков тюлени — досадная помеха. Они, например, портят улов, снасти, конкурируют за рыбу. «По логике рыбаков, больше тюленей — меньше рыбы, и наоборот», — поясняет Андриевская.