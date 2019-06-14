Чертовы коммунисты против футболистов-неудачников

Подготовка к перевыборам мэра Стамбула, которые пройдут 23 июня, изменила привычный облик самого популярного у туристов города Турции. На пристанях и площадях обосновались агитаторы двух главных кандидатов. Стены домов оклеены не афишами с матчей «Фенербахче» или «Галатасарая», а плакатами Бинали Йылдырыма, который представляет партию Эрдогана, и его противника Экрема Имамоглу. В конце марта жители избрали его мэром, но в мае избирком отменил результаты голосования и велел начать все заново. О противостоянии «исламистов» и «коммунистов» — репортаж корреспондента Daily Storm Ксении Горбатенко.
Стамбул с Москвой роднит движение, ритм — и тот, и другой город ни на минуту не перестают бурлить. Несмотря на дождь, несмотря на 30-градусную жару. Никогда. Но в эти июньские дни не только солнце подогревает атмосферу в городе.
Еще недавно на улицах можно было увидеть отголоски майских футбольных гуляний. «Галатасарай» одержал очередную победу в национальном чемпионате, и Стамбул в честь этого окрасился в клубные желто-красные цвета (разумеется, за исключением тех районов, где массово болеют за «Фенербахче» и «Бешикташ»).
Триумф «Галатасарая» во многом символичен — команда до самого последнего момента боролась за первое место с еще одним клубом из Стамбула, «Башакшехиром». Многие фанаты за пределами Турции никогда не слышали об этой команде, но местные жители ее хорошо знают (хотя на стадион, где она играет, ходят всего несколько тысяч человек — это крайне мало для Турции).
«Башакшехир» — это футбольно-политический проект Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР). Однажды Эрдоган (в тот момент он занимал пост премьер-министра) вышел на поле в составе «Башакшехира», когда команда проводила товарищеский матч со сборной Турции, и даже оформил хет-трик.
В этом году футболисты «Башакшехира» могли преподнести подарок Эрдогану, впервые в истории выиграв чемпионат, но на самом финише уступили «Галатасараю».
Точно так же в марте в борьбе за кресло градоначальника Стамбула уступил еще один фаворит Эрдогана — кандидат Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым. Но, в отличие от «Башакшехира», у него есть шанс отыграться уже сейчас — 23 июня состоится переигровка. Вернее, перевыборы. И в честь этого футбольные полотнища на улицах Стамбула сменились другими, не имеющими отношения к спорту.
Перевыборы, которые пройдут меньше чем через 10 дней, станут первыми в современной истории Стамбула. После того как 6 мая Высшая избирательная комиссия отменила итоги голосования от 31 марта, город фактически живет без хозяина.
По прогнозам, которые зимой 2019 года давали политологи и эксперты, победить в гонке за кресло мэра Стамбула должен был Бинали Йылдырым, кандидат от правящей ПСР.
Однако что-то пошло не так, и горожане проголосовали (хотя есть версия, что голосовали они «правильно», просто подсчет провели не так как надо) вопреки всем ожиданиям. Симпатии жителей Стамбула оказались на стороне Экрема Имамоглу — кандидата от левоцентристской Республиканской народной партии (РНП).
В Стамбуле все спокойно. Пока
К предстоящим перевыборам 23 июня Стамбул готовится на удивление спокойно: ни массовых выступлений, ни шествий, ни беспорядков. Йылдырым и Имамоглу призывно улыбаются со всех билбордов, растяжек, плакатов и листовок с предвыборными обещаниями.
Их настолько много, что можно подумать, будто больше никто, кроме этих двоих, не собирается баллотироваться в мэры города. Это не так. В бюллетенях будут также фамилии кандидатов из Партии счастья, Рабочей партии, а также 17 самовыдвиженцев. Правда, плакатов с лицами этих политиков в Стамбуле не отыскать.
Фавориты же развернули активную агитацию на каждом из берегов Босфора. Поначалу тут можно было проследить довольно четкое территориальное разделение: сторонники Имамоглу заняли площадь перед пристанью Кадыкей в азиатской части города, а агитирующие за Йылдырыма обосновались близ причала Эминеню на противоположной стороне пролива — в так любимой туристами исторической части города, некогда окруженной стенами Константинополя.
На Эминеню своя атмосфера — людям раздают флаги с символикой Партии справедливости и развития, с которыми они водят хороводы под песни, посвященные президенту Эрдогану. При этом публика — в большинстве своем люди старшего возраста.
Сейчас, за 10 дней до выборов, агитаторов в людных местах все больше. Там они стоят буквально в нескольких шагах друг от друга. Например, такую картину можно увидеть на самой популярной пешеходной улице Истикляль с огромным количеством магазинов и кебабных, популярных не только среди туристов, но и среди местных жителей. Ведь именно они — целевая аудитория агитаторов.
Улица Истикляль ведет прямо на площадь Таксим. В Стамбуле она всегда становится центром любых народных волнений и митингов. Но сейчас там удивительно тихо, если, конечно, не принимать во внимание сотни туристов.
Потянулись агитаторы и в один из самых футбольных районов Стамбула — Бешикташ. Правда, здесь они расположились не у знаменитой «Водафон Арены», а чуть ниже — у пристани.
Городские причалы — излюбленные места агитаторов: на примыкающих к ним площадях достаточно места для размещения палаток и экранов. Плюс непременное условие для удачной работы — большое количество прохожих.
Самой интересной пристанью в этом смысле можно назвать азиатский Кадыкей, где сторонники Йылдырыма и Имамоглу разделили площадь пополам.
Все дело в том, что Кадыкей является своеобразным «форпостом» левоцентристов, где до первых выборов проходили митинги в поддержку Имамоглу, а затем и протесты, последовавшие за аннуляцией результатов.
Тем не менее ПСР это не смущает, агитационные материалы правящей партии все в большем количестве появляются на причале.
С точки зрения активности, у агитационных пунктов Йылдырыма любопытствующей публики пока больше, но у обеих сторон есть еще 10 дней, чтобы привлечь неопределившийся электорат.
Сторонники Экрема Имамоглу рассказывают, что их кандидат лучше уже потому, что сможет обеспечить жителям Стамбула большую свободу, нежели кандидат от партии Эрдогана, которая, напротив, только «закручивает гайки», навязывая консервативные устои.
«РНП уже сделала много полезной работы для граждан с точки зрения образования, медицины и транспорта. Этим и снискала свою популярность», — объясняют агитирующие за Имамоглу.
Поклонники кандидата от левоцентристов вообще представляют собой очень разношерстную толпу, в ней много студентов и людей в возрасте 35-40 лет.
«Все дорого сейчас. Очень. И всему виной нынешняя власть», — сетует студентка в футболке с улыбающимся Экремом Имамоглу.
От сторонников Имамоглу часто можно услышать, что они придерживаются коммунистических взглядов.
«Вы же знаете Ленина? Мы его очень любим. Имамоглу тоже его поклонник», — рассказывает один из «кураторов» агитационного пункта.
Называет их коммунистами и противоборствующая сторона. Мол, они «хотят отдать все народу, но надо ли?».
Владелец одного из центральных кафе Стамбула, расположенного всего в несколько сотнях метров от знаменитой Голубой мечети, человек с совсем не турецким именем Педро отмечает, что почти все представители малого и среднего бизнеса поддерживают Бинали Йылдырыма и партию Эрдогана. Все просто: при нынешнем режиме у людей появилось гораздо больше возможностей вести предпринимательскую деятельность, брать кредиты у банков под разумные проценты и зарабатывать.
«Какую бы свободу ни обещал Имамоглу, мы живем в мусульманской стране, мы такими родились, будет странно, если на улицах появятся женщины в бикини. Они [РНП] — не со своей религией, они — чертовы коммунисты», — комментирует бизнесмен.
Предприниматели просто-напросто не доверяют Экрему Имамоглу, несмотря на весь список обещаний и позитивных изменений, которые планируются в будущем. Они хотят видеть реальные дела: сказал, что здесь будет цветущая клумба, — действуй!
Успех своего бизнеса в сфере услуг стамбулец с испанской душой неразрывно связывает с эпохой нынешнего президента.
«Ну и где он [Имамоглу] был раньше, если он такой хороший? Когда пришел Эрдоган, у нас появился шанс вести бизнес и начать жить хорошо. Консерватизм? Да ладно, никто не заставляет меня ходить в мечеть», — продолжает ресторатор.
То, что предлагает РНП, с точки зрения бизнесмена-консерватора, — перебор.
«Они говорят, что все будет максимально свободно, алкоголь появится вообще везде. Да я и сейчас могу его употреблять, никто мне не запретит», — парирует Педро.
По словам агитирующих за правящую партию, у них сейчас есть все, так зачем менять стабильность на неизвестность?
«У нас есть одежда, дома, машины. Давайте будем честными: могли ли мы раньше об этом мечтать?» — вопрошают сторонники Йылдырыма.
Рады горожане и новой инфраструктуре.
«Вы видели наш новый аэропорт? Да он же самый большой! А сколько станций метро было построено? Трамвайных линий? И все для города, для нас», — не скрывают эмоций горожанки с детьми, которых пока больше интересуют яркие флаги, подарок волонтеров от ПСР, нежели политические баталии.
При этом горожане не против изменений, однако рисковать нынешним образом жизни они не готовы.
«Может, партия Эрдогана и проиграет, но в таком случае наше будущее станет гораздо более туманным», — подытоживает владелец ресторана.
Что это было?
Кандидаты от консерваторов руководили Стамбулом последние 25 лет, однако этой весной РНП удалось нанести конкурентам поражение. Правда, с разницей всего в 14 000 голосов в свою пользу. Этот удар крайне болезненно восприняли в ПСР, особенно с учетом того, что в турецкой столице Анкаре произошло то же самое.
Более того, триумф Имамоглу — своего рода политический феномен: глава одного из 39 стамбульских районов, который участвует в выборах второй раз в жизни, выступая против бывшего премьер-министра и спикера парламента Йылдырыма, и побеждает.
Партия Эрдогана никак не могла смириться с такими результатами и без промедления их оспорила, заявив о всевозможных нарушениях. Имамоглу же стоял на том, что надо уметь проигрывать, что доказательств махинаций нет и быть не может.
В середине апреля Имамоглу официально вступил в должность, но активно взяться за решение городских проблем ему так и не удалось: уже 6 мая после долгих проверок и раздумий Высшая избирательная комиссия проголосовала за отмену результатов выборов.
Формальной причиной стало то, что из 62 000 членов местных избирательных комиссий почти треть не была госслужащими, а это противоречит закону. Соответственно, этот факт является достаточным основанием для обнуления итогов.
Сторонники оппозиции отреагировали на эту новость «кастрюльным протестом» и вышли на улицы, стуча по сковородкам и прочей кухонной утвари с лозунгами «Здесь появился вор!».
Однако до силового противостояния дело не дошло — обе стороны согласились еще раз испытать свои силы 23 июня. В отличие от «Башакшехира», у Йылдырыма будет второй шанс.