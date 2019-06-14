Чертовы коммунисты против футболистов-неудачников

Еще недавно на улицах можно было увидеть отголоски майских футбольных гуляний. «Галатасарай» одержал очередную победу в национальном чемпионате, и Стамбул в честь этого окрасился в клубные желто-красные цвета (разумеется, за исключением тех районов, где массово болеют за «Фенербахче» и «Бешикташ»).





Триумф «Галатасарая» во многом символичен — команда до самого последнего момента боролась за первое место с еще одним клубом из Стамбула, «Башакшехиром». Многие фанаты за пределами Турции никогда не слышали об этой команде, но местные жители ее хорошо знают (хотя на стадион, где она играет, ходят всего несколько тысяч человек — это крайне мало для Турции).





«Башакшехир» — это футбольно-политический проект Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР). Однажды Эрдоган (в тот момент он занимал пост премьер-министра) вышел на поле в составе «Башакшехира», когда команда проводила товарищеский матч со сборной Турции, и даже оформил хет-трик.





В этом году футболисты «Башакшехира» могли преподнести подарок Эрдогану, впервые в истории выиграв чемпионат, но на самом финише уступили «Галатасараю».





Точно так же в марте в борьбе за кресло градоначальника Стамбула уступил еще один фаворит Эрдогана — кандидат Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым. Но, в отличие от «Башакшехира», у него есть шанс отыграться уже сейчас — 23 июня состоится переигровка. Вернее, перевыборы. И в честь этого футбольные полотнища на улицах Стамбула сменились другими, не имеющими отношения к спорту.