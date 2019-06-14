В отношении экс-главы Тропарева-Никулина возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы управы московского района Тропарево-Никулино Андрея Обухова. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Речь идет о махинациях с землей, об этом Daily Storm рассказал источник в правоохранительных органах.





«Решение о возбуждении уголовного дела было принято еще в конце мая», — сообщил собеседник издания.





Работа в Тропареве-Никулине





Андрей Обухов занимал пост руководителя района Тропарево-Никулино с октября 2014 года. В конце февраля 2019 года Сергей Собянин снял его с должности. Собеседник Daily Storm в префектуре ЗАО тогда рассказывал, что Андрею Обухову предложили уйти добровольно.





В середине февраля 2019 года Андрей Обухов стал фигурантом коррупционного скандала. Daily Storm писал, что представители автономной некоммерческой организации «Детский спортивный клуб «Спортлайф» обвинили главу управы района Тропарево-Никулино в махинациях с землей.





В АНО рассказали о том, что договорились с Обуховым об аренде участка на территории Тропарева-Никулина, подписали договор, заплатили 10 миллионов, но так и не получили землю в пользование.





Сам Обухов отрицал обвинения. Бывший чиновник объяснял корреспонденту Daily Storm, что про АНО «Спортлайф» и договор никогда не слышал. После того как редакция Daily Storm отправила копию соглашения чиновнику (на ней стояла его подпись), он продолжил стоять на своем. «Никак не могу прокомментировать, данный договор не мог быть составлен в принципе, это не в полномочиях управы района», — утверждал Обухов.





Связи с управой района Дорогомилово





Еще до того как занять должность руководителя Тропарева-Никулина, Андрей Обухов работал первым заместителем главы управы района Дорогомилово. Чиновник курировал вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В это же время должность руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» занимал Алексей Чепиков. В дальнейшем он перешел на пост главы управы этого района.