До катастрофы в Шереметьево молнии били в Sukhoi Superjet 16 раз. Серьезных проблем они не создавали

Международный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по расследованию происшествия, случившегося с Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» в Шереметьево. Среди прочего эксперты изучили все факты попадания молний в самолеты этой модели. Чаще всего последствий не было — либо на лакокрасочном покрытии просто появлялся нагар.





Всего зафиксировано 16 эпизодов попаданий молний в самолеты Sukhoi Superjet 100. Во время одного из полетов молнии били в «Сухой» пять раз — в разные элементы корпуса.





Самым неудачным с точки зрения полетов через грозы стал 2018 год, когда произошло пять эпизодов с попаданиями молний в SSJ 100. В 2013-м и 2014-м было всего по одному попаданию, но в это время и «Сухих» летало не так много.





По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в половине случаев самолет после попадания разряда не получал никаких повреждений. Примерно в трети случаев приходилось восстанавливать краску лайнера из-за образования нагара. Четыре раза требовалась замена крепежа, два раза — антенны, по одному разу — статразрядника, зону руля направления, молниезащитной ленты на стабилизаторе и носового обтекателя.





При этом молнии попадали в самые разные части самолетов: в зону руля, в фюзеляж, носовой обтекатель, антенну, обшивку крыла. Один раз стихия настигла воздушное судно на месте стоянки, тогда никаких замен не производилось.





Среди Sukhoi Superjet 100 есть рекордсмены, которые будто притягивали молнии. В борта с номерами 95024 и 95046 они попадали дважды (не за один полет). В машину с номером 95100 молнии били во время трех полетов. Именно на него пришлись те пять ударов за один рейс. Лайнер эксплуатируется компанией «Аэрофлот» с 2016 года и назван в честь летчика Алексея Семенкова.





В документе МАК также указаны даты и случаи грубой посадки RRJ 5. Всего их было шесть. По две в 2015-м и 2019 году, по одной в 2016-м, 2017-м и 2018-м. При этом попадание молнии ни разу не совпадало с грубой посадкой судна.





Напомним, что самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Мурманск 5 мая около 18:00 мск. Сделав несколько кругов над Московской областью, он резко пошел на снижение. Около 18:40 воздушное судно совершило аварийную посадку, во время которой уже было заметно возгорание. В результате возникшего пожара погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.