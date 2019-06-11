Додон заявил об отмене указа о роспуске парламента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. По его словам, принятый 6 июня указ не соответствует нормам Конституции страны, поскольку подписавший его экс-премьер Павел Филип не имеет права выполнять функции президента, возложенные на него Конституционном судом (КС) страны. В КС напротив, заявили о необходимости роспуска парламента, и призвали не мешать исполнению решений суда, назвав принятый Филипом указ действительным.





«Я отменил подписанный Павлом Филипом указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Во-первых, мы не признаем этот указ, во-вторых, он был подписан с грубыми нарушениями законодательства. Действующий премьер-министр не имеет права исполнять обязанности президента, а перед подписанием указа было обязательным проведение консультаций с парламентскими фракциями — их не было», — заявил Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.





Глава государства добавил, что Высший совет безопасности Молдавии призывает разблокировать государственные учреждения и не препятствовать работе правительства во главе с Майи Санду, которое он назвал законным правительством. Здания правительства и министерств страны с 8 июня заблокированы сторонниками Демократической партии Молдовы, которая не признает правительство Санду.





Конституционный суд Молдовы не согласился с точкой зрения Додона на права Филипа и законность действующего правительства. «После 7 июня, когда истек срок формирования правительства и принятия законов, парламент больше не функционирует и должен быть распущен. Несмотря на то что судьи КС публично объявили любой законодательный акт, принятый после 7 июня, неконституционным, депутаты проигнорировали полномочия суда и продолжили свою неконституционную практику, приняв законодательные акты, сформировав руководящие органы и проголосовав за правительство», — заявили в КС страны.





По мнению суда, Додону необходимо было после 7 июня обратиться в суд, выпустить указ о роспуске парламента и назначить дату досрочных выборов. Глава государства проигнорировал это требование, отметили в КС, поэтому временное принятие полномочий президента премьер Филипом является законным, а его указ должен возыметь действие.





В Молдавии уже несколько лет продолжается политическая борьба между президентом страны Игорем Додоном и парламентом республики. После выборов 24 февраля парламент несколько месяцев пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.





Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.