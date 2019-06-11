Песков: Никаких установок урегулировать дело Голунова до «Прямой линии» Путина нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что есть установка урегулировать дело обвиняемого в сбыте и хранении наркотиков спецкора «Медузы» Ивана Голунова до «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня. Накануне издание «Проект», ссылаясь на два анонимных источника в Кремле сообщило, что российские власти хотят «во что бы то ни стало» завершить дело журналиста до 20 июня.





«Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.





Пресс-секретарь президента также заявил, что в Кремле считают обоснованным предложение журналистов провести пресс-конференцию МВД по делу журналиста. «Любой диалог приветствуется. С другой стороны, проведение следствия — это не публичное мероприятие, и это нужно учитывать и относиться к этому с пониманием, — сказал он. — Невозможно проводить следствие полностью в публичном режиме. Хотя именно у этого дела, с учетом его резонансности и неизвестных нюансов, конечно, здесь есть необходимость в том, чтобы ответы на имеющиеся вопросы были предоставлены».





Кроме того, Песков рассказал, что президент знает об акции солидарности изданий с Голуновым, в ходе которой СМИ разместили баннеры в его поддержку. По его словам, Путин получает информацию о резонансных делах от первоисточников, как от стороны обвинения, так и от стороны защиты. «Он получает информацию от следственных органов... Он получает информацию и от правозащитников, и от своих омбудсменов <...> Другие правозащитники [также рассказывают Путину о резонансных делах], давайте не забывать, ежегодные встречи президента с советом по правам человек», — добавил он.





При этом пресс-секретарь президента отметил, что акция в поддержку журналиста 12 июня может помешать праздничной атмосфере Дня России. «Что касается акции, то это прерогатива городских властей в первую очередь. В то же время завтра выходной день, завтра День России. Поэтому, конечно, представлялось бы, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы», — сказал он.





Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с мефедроном и кокаином. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Эксперты не нашли наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и в ногтевых пластинах, а также в анализах мочи Ивана Голунова.





Сам журналист настаивает, что ему подбросили наркотики. «Медуза» считает задержание Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. С 7 июня в разных городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.