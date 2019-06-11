В Москве задержали подозреваемого в погроме редакции «Сноба»

В управлении МВД города Москвы заявили о задержании подозреваемого в нападении на редакцию издания «Сноб». Как сообщается, им оказался 24-летний житель страны ближнего зарубежья. На него заведено уголовное дело о краже. Об этом сообщило издание «Интерфакс».





Ранее посмотревшая видеозапись погрома главный редактор издания «Сноб» Ксения Чудинова Неизвестный сообщила Daily Storm, что «крайне неадекватный молодой человек «в нулину» разгромил офис редакции. По ее словам, на записи видно, что погромщик сначала вынес один из редакционных ноутбуков, но потом оставил его на улице. Мотивы нападавшего неизвестны, сейчас в офисе идут следственные действия.