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Медведев допустил переход мира на четырехдневную рабочую неделю
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Медведев допустил переход мира на четырехдневную рабочую неделю

Технологический прогресс может позволить сократить рабочее время, считает глава кабмина

Технологический прогресс может позволить сократить рабочее время, считает глава кабмина
Фото: © GLOBAL LOOK press / Russian Government

Развитие технологий вполне может привести к переходу мира на четырехдневную рабочую неделю, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что сокращения рабочего времени и увеличение досуга работников уже случались в истории и привели к повышенной продуктивности и снижению стресса среди трудящихся. Премьер выразил мнение, что новые поколения требуют иной мотивации, нежели предшествующие, и поэтому бизнесу придется подстраиваться под новые запросы общества


«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта. Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», — заявил российский премьер на Международной конференции труда.


В начале XX века Генри Форд поставил эксперимент и уменьшил рабочую неделю с 48 часов до 40, что привело к «впечатляющему росту производительности труда», напомнил Медведев. Также он привел в пример новозеландскую компанию, которая уже перешла на четырехдневную рабочую неделю и получила +20% эффективности труда в пересчете на час рабочего времени, а также обнаружила, что уровень стресса сотрудников существенно снизился.


«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место. Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости. Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений», — считает глава кабмина.


Медведев предположил, что толчком для изменений послужат меняющиеся запросы самих работников. «Чтобы не столкнуться с фундаментальным недовольством — а в XX веке примеров этому было весьма немало — бизнесу уже сейчас приходится подстраиваться под новые поколения работников. Очевидно, что наши дети будут мудрее нас», — заключил он. По мнению премьера, системы мотивации, которые действовали на работавшие ранее поколения, для молодых людей XXI века не годятся, и молодежь будет требовать изменений в системе труда. 


Пятидневная рабочая неделя была введена в СССР в 1967 году. До этого в Советском Союзе и Российской Империи действовали разные модели, включая даже семидневную рабочую неделю в период Второй мировой войны.


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